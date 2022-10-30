Магкеев: «„Локомотив“ в матче с ЦСКА наиграл на ничью»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев считает, что его команда заслуживала ничьей в матче против ЦСКА.
Понятно, что результат отрицательный, поражение есть поражение. Но если посмотреть на то, как развивались события в этом матче, думаю, на ничью мы точно наиграли. Где-то не повезло, чуть не хватило для того, чтобы итог был другим. Ничего страшного, надо работать дальше и смотреть вперед.
Это всего лишь одна игра. Нельзя сказать, что мы ее провалили или выглядели совсем неубедительно. Такого нет. В любом случае, считаю, что мы двигаемся в правильном направлении.
«Локомотив» в домашних стенах минимально уступил ЦСКА (0:1) в рамках 15-го тура РПЛ. Единственный мяч на 22-й минуте встречи забил Хесус Медина с передачи Хорхе Карраскаля.