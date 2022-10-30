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Магкеев: «„Локомотив“ в матче с ЦСКА наиграл на ничью»

вчера, 12:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев считает, что его команда заслуживала ничьей в матче против ЦСКА.

Понятно, что результат отрицательный, поражение есть поражение. Но если посмотреть на то, как развивались события в этом матче, думаю, на ничью мы точно наиграли. Где-то не повезло, чуть не хватило для того, чтобы итог был другим. Ничего страшного, надо работать дальше и смотреть вперед.

Это всего лишь одна игра. Нельзя сказать, что мы ее провалили или выглядели совсем неубедительно. Такого нет. В любом случае, считаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

«Локомотив» в домашних стенах минимально уступил ЦСКА (0:1) в рамках 15-го тура РПЛ. Единственный мяч на 22-й минуте встречи забил Хесус Медина с передачи Хорхе Карраскаля.

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 17:10
Я вот читаю такие интервью и просто поражаюсь. Ребята наверное не в курсе , что играют за команду, которая регулярно брала трофеи. На кой вообще было подписывать Ненаховых, Кузьмичевых и я уж не говорю, о второсортных легионерах. Проснись, Магкеев, ты должен говорить мол "мы точно наиграли на победу" и говорить это надо после победного матча, а так лучше рот не открывал бы. И как тут не слушать, что говорит Баринов...
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 17:00
И что? это типа хорошо должно быть, что в домашнем матче с ЦСКА наиграли на ничью? Я уже даже не говорю, что в итоге проиграли. Но не кажется ли игрокам Локо, что с психологией что-то не то, если они такое еще и в заслугу ставят. Вы че Торпедо что ли??? Какой позор...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:07
Если бы были пару моментов стопроцентных то можно было согласиться а так за 90 минут один реальный шанс.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 13:16, ред.
На какую ничью? Судья и так чистый гол отменил. Нужно было ещё и первый отменять, чтобы Локо "наиграл" на ничью?
lotsman
lotsman
вчера в 13:01
Какой счёт на табло, настолько и наиграл.
makkie
makkie
вчера в 12:49
Не наиграл - счёт на табло!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:46
Наиграл? А по табло,плюс отменённому голу этого не видно.За упоротое беганье и перепасы с мордобоем очков не дают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:46
Локо во втором тайме был откровенно лучше.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:46
Нужно было забивать
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