Магкеев: «„Локомотив“ в матче с ЦСКА наиграл на ничью»

Защитник «Локомотива» считает, что его команда заслуживала ничьей в матче против ЦСКА .

Понятно, что результат отрицательный, поражение есть поражение. Но если посмотреть на то, как развивались события в этом матче, думаю, на ничью мы точно наиграли. Где-то не повезло, чуть не хватило для того, чтобы итог был другим. Ничего страшного, надо работать дальше и смотреть вперед.

Это всего лишь одна игра. Нельзя сказать, что мы ее провалили или выглядели совсем неубедительно. Такого нет. В любом случае, считаю, что мы двигаемся в правильном направлении.