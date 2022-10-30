Пименов: «С игроками, не выполняющими требования тренера нужно прощаться» .

Бывший полузащитник «Локомотива» прокомментировал отстранение троих футболистов «Химок» от тренировок с командой.

Правильно сделал Гогниев, значит, они не выполняют его требования, это может быть связано и дисциплиной. Все это взаимосвязано. Если игроки не выполняют или не хотят выполнять установку тренера, то их обязательно нужно убирать из состава. Дальше нужно прощаться с игроками зимой, если они ничего не переосмыслят, как Идову. Иначе команда развалится изнутри, тем более в такой неудачный отрезок.