Пименов: «С игроками, не выполняющими требования тренера нужно прощаться» .

Бывший полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал отстранение троих футболистов «Химок» от тренировок с командой.
Правильно сделал Гогниев, значит, они не выполняют его требования, это может быть связано и дисциплиной. Все это взаимосвязано. Если игроки не выполняют или не хотят выполнять установку тренера, то их обязательно нужно убирать из состава. Дальше нужно прощаться с игроками зимой, если они ничего не переосмыслят, как Идову. Иначе команда развалится изнутри, тем более в такой неудачный отрезок.
«Химки» с 9 очками находятся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.
На все сто процентов соглашусь с мнением Руслана. Но ведь скорее всего то что творится в клубе началось гораздо раньше.
И скорее всего эта проблема идёт от руководства самого клуба и главного инвестора Садыгова. Понимаю, что кто платит тот и хозяин положения. Но ведь не до такой же степени.
Увольнение Юрана,ставка на своего сына ( игрока атаки) который, мягко говоря, не тянет не только в РПЛ, но, на мой субъективный взгляд, чистый любитель. И если такая нагрузка в виде сыночка постоянно ложиться на команду как лишняя единица, которая заставляет и без этого очень слабенький состав для РПЛ ещё и отрабатывать на поле за Садыгова младшего. И получается что на поле играют десять человек и ещё один игрок атаки (Садыгов младший), который не может ни забить ни отдать голевую передачу, и совершенно бесполезен в обороне.
И тут возникает естественный вопрос - почему игроки команды должны выполнять лишнюю работу за этого бесполезного для команды игрока. Отсюда и внутренние разногласия и вопросу как к руководству, так и трения с тренерским штабом.
И никакой Юран или Гвардиола не сможет изменить эту ситуацию пока в самом руководстве не пересмотрят всю эту сложившуюся ситуацию и не исправят её. Или уже координально нужно менять инвестора. А иначе вам удачи не видать.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра! Химкам Удачи!
На все сто процентов соглашусь с мнением Руслана. Но ведь скорее всего то что творится в клубе началось гораздо раньше.
И скорее всего эта проблема идёт от руководства самого клуба и главного инвестора Садыгова. Понимаю, что кто платит тот и хозяин положения. Но ведь не до такой же степени.
Увольнение Юрана,ставка на своего сына ( игрока атаки) который, мягко говоря, не тянет не только в РПЛ, но, на мой субъективный взгляд, чистый любитель. И если такая нагрузка в виде сыночка постоянно ложиться на команду как лишняя единица, которая заставляет и без этого очень слабенький состав для РПЛ ещё и отрабатывать на поле за Садыгова младшего. И получается что на поле играют десять человек и ещё один игрок атаки (Садыгов младший), который не может ни забить ни отдать голевую передачу, и совершенно бесполезен в обороне.
И тут возникает естественный вопрос - почему игроки команды должны выполнять лишнюю работу за этого бесполезного для команды игрока. Отсюда и внутренние разногласия и вопросу как к руководству, так и трения с тренерским штабом.
И никакой Юран или Гвардиола не сможет изменить эту ситуацию пока в самом руководстве не пересмотрят всю эту сложившуюся ситуацию и не исправят её. Или уже координально нужно менять инвестора. А иначе вам удачи не видать.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра! Химкам Удачи!