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Пименов: «С игроками, не выполняющими требования тренера, нужно прощаться»

вчера, 11:58

Бывший полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал отстранение троих футболистов «Химок» от тренировок с командой.

Правильно сделал Гогниев, значит, они не выполняют его требования, это может быть связано и дисциплиной. Все это взаимосвязано. Если игроки не выполняют или не хотят выполнять установку тренера, то их обязательно нужно убирать из состава. Дальше нужно прощаться с игроками зимой, если они ничего не переосмыслят, как Идову. Иначе команда развалится изнутри, тем более в такой неудачный отрезок.

«Химки» с 9 очками находятся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:48
...и в первую очередь-с Гогниевым.Бессмысленный и беспощадный специалист,пока отличившийся только злобным рыком с матом.Других достоинств у кромки поля не явил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:43, ред.
Пименов: «С игроками, не выполняющими требования тренера нужно прощаться» .

На все сто процентов соглашусь с мнением Руслана. Но ведь скорее всего то что творится в клубе началось гораздо раньше.

И скорее всего эта проблема идёт от руководства самого клуба и главного инвестора Садыгова. Понимаю, что кто платит тот и хозяин положения. Но ведь не до такой же степени.

Увольнение Юрана,ставка на своего сына ( игрока атаки) который, мягко говоря, не тянет не только в РПЛ, но, на мой субъективный взгляд, чистый любитель. И если такая нагрузка в виде сыночка постоянно ложиться на команду как лишняя единица, которая заставляет и без этого очень слабенький состав для РПЛ ещё и отрабатывать на поле за Садыгова младшего. И получается что на поле играют десять человек и ещё один игрок атаки (Садыгов младший), который не может ни забить ни отдать голевую передачу, и совершенно бесполезен в обороне.

И тут возникает естественный вопрос - почему игроки команды должны выполнять лишнюю работу за этого бесполезного для команды игрока. Отсюда и внутренние разногласия и вопросу как к руководству, так и трения с тренерским штабом.

И никакой Юран или Гвардиола не сможет изменить эту ситуацию пока в самом руководстве не пересмотрят всю эту сложившуюся ситуацию и не исправят её. Или уже координально нужно менять инвестора. А иначе вам удачи не видать.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра! Химкам Удачи!
Izmar
Izmar
вчера в 12:26
Что тренер, что команда, зачем они нужны?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:25, ред.
Не трудно догадаться в какой форме и какими словами это хамло Гогниев высказывает свои требования игрокам. Слушать такого тренера, значит себя не уважать.
gta94k42agdz
gta94k42agdz
вчера в 12:12
Гогниев слабоват для РПЛ...
Loko57
Loko57
вчера в 12:04
Гогниев и сам не очень то готов!
ДСА
ДСА
вчера в 11:59
Тут и игроки не выполняют требования, и сам тренер не тянет. Всё в комплексе.
Гость
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