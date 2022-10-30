Гаджиев: «Гогниеву нужно быть сдержаннее»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление главного тренера «Химок» Спартака Гогниева во время матча с «Динамо».
Темперамент у людей разный. У него более выражена подвижная нервная система. Одни люди более эмоциональны, другие менее. Но в любом случае есть общие правила поведения для всех. И их нужно соблюдать, что не всегда удается. Даже именитым тренерам Моуринью, Фергюсону. И нашим специалистам тоже.
В любом случае существуют какие-то рамки, переступать которые не желательно. Гогниеву нужно посдержаннее быть в этом плане. Понятно, что ситуация непростая. Высокое давление и ответственность. Задатки тренера у Гогниева неплохие. Но переступать грани нежелательно.
Я не знаю, какой разговор был с судьей. Если не было оскорблений – ну, бывает. В русском языке люди часто используют мат, но он далеко не всегда бывает оскорбительным. Можно сказать: «Ну что же ты». А с другой стороны можно сказать, например: «Ты негодяй». Вот этого нельзя допускать – оскорблений. Никого нельзя оскорблять. Если не оскорбил, а просто говорил эмоционально, то это куда ни шло.
Дисквалификация в любом случае будет, но умеренная. Гогниеву хочется пожелать, чтобы делал выводы. Он может стать хорошим тренером. Но нужно управлять эмоциями.
Ну во-первых они разного вероисповедания и их народы нередко враждовали между собой.
А помните как "кавказское братство" работало когда Гогниева в Грозном мутузили, как члены команды, так и болельщики. Там, блин, больше подходило под "кавказскую ненависть", ну не как не братство.
Так что в словах Гаджиева не стоит искать какие то подтексты в национальности или географическую составляющую. Это просто умные слова более опытного человека молодому юнцу.
Гаджиев и сам порой срывался, а если вспомнить Газзаева или Палыча, вот это темперамент был, а у Гогниева это не темперамент, это дурость от бессилия, оттого, что он ничего из себя не представляет.
Человеку 41 год, а ума как у пацана во дворе у которого "соску" отобрали.
Ну во-первых они разного вероисповедания и их народы нередко враждовали между собой.
А помните как "кавказское братство" работало когда Гогниева в Грозном мутузили, как члены команды, так и болельщики. Там, блин, больше подходило под "кавказскую ненависть", ну не как не братство.
Так что в словах Гаджиева не стоит искать какие то подтексты в национальности или географическую составляющую. Это просто умные слова более опытного человека молодому юнцу.
Гаджиев и сам порой срывался, а если вспомнить Газзаева или Палыча, вот это темперамент был, а у Гогниева это не темперамент, это дурость от бессилия, оттого, что он ничего из себя не представляет.
Человеку 41 год, а ума как у пацана во дворе у которого "соску" отобрали.