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Гаджиев: «Гогниеву нужно быть сдержаннее»

вчера, 14:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление главного тренера «Химок» Спартака Гогниева во время матча с «Динамо».

Темперамент у людей разный. У него более выражена подвижная нервная система. Одни люди более эмоциональны, другие менее. Но в любом случае есть общие правила поведения для всех. И их нужно соблюдать, что не всегда удается. Даже именитым тренерам Моуринью, Фергюсону. И нашим специалистам тоже.

В любом случае существуют какие-то рамки, переступать которые не желательно. Гогниеву нужно посдержаннее быть в этом плане. Понятно, что ситуация непростая. Высокое давление и ответственность. Задатки тренера у Гогниева неплохие. Но переступать грани нежелательно.

Я не знаю, какой разговор был с судьей. Если не было оскорблений – ну, бывает. В русском языке люди часто используют мат, но он далеко не всегда бывает оскорбительным. Можно сказать: «Ну что же ты». А с другой стороны можно сказать, например: «Ты негодяй». Вот этого нельзя допускать – оскорблений. Никого нельзя оскорблять. Если не оскорбил, а просто говорил эмоционально, то это куда ни шло.

Дисквалификация в любом случае будет, но умеренная. Гогниеву хочется пожелать, чтобы делал выводы. Он может стать хорошим тренером. Но нужно управлять эмоциями.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:41
Только утихли страсти по Федоту стрельцу удалому удальцу и этот на те же грабли почти. Пожалели одного и тут же рецидив в цехе. Что уж теперь. Держите марку.
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:20
Гогний бросился в бой с открытым забралом и получил мощный удар по куполу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:03
Гогниеву уже нечего терять, и так всё плохо.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
По поводу хамского поведения согласен полностью и то, что ему лечиться надо тоже, но вот по поводу защиты Гаджииева из-за якобы каково то "кавказского братства" не очень.

Ну во-первых они разного вероисповедания и их народы нередко враждовали между собой.

А помните как "кавказское братство" работало когда Гогниева в Грозном мутузили, как члены команды, так и болельщики. Там, блин, больше подходило под "кавказскую ненависть", ну не как не братство.

Так что в словах Гаджиева не стоит искать какие то подтексты в национальности или географическую составляющую. Это просто умные слова более опытного человека молодому юнцу.

Гаджиев и сам порой срывался, а если вспомнить Газзаева или Палыча, вот это темперамент был, а у Гогниева это не темперамент, это дурость от бессилия, оттого, что он ничего из себя не представляет.

Человеку 41 год, а ума как у пацана во дворе у которого "соску" отобрали.
Союзник противников
Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:53
Хочешь РПЛ всем составом туда отправить? Ну ты и изверг...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:52
Это не его метод.Его стихия-ор и мат.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:32
Понятно, что Гаджиев будет защищать близкого по духу товарища, кавказское братство, как ни как. Только теперь что, всем у кого "темперамент, нервная система и эмоции" явно не здорового человека, разрешено вести себя по хамски и оскорблять людей? Пусть ложится в "дурку" и лечит свой темперамент. А пока существует закон РФ, где сказано, что публичное употребление нецензурных выражений приравнивается к мелкому хулиганству, а это штраф или 15 суток.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:29
Гогниев это клоун!
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:18
Гогниеву не нужно было лезть в московское болото.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:01
Гогниеву надо писать заявление по собственному желанию!
Гость
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