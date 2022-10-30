Гаджиев: «Гогниеву нужно быть сдержаннее»

Заслуженный тренер России прокомментировал удаление главного тренера «Химок» во время матча с «Динамо».

Темперамент у людей разный. У него более выражена подвижная нервная система. Одни люди более эмоциональны, другие менее. Но в любом случае есть общие правила поведения для всех. И их нужно соблюдать, что не всегда удается. Даже именитым тренерам Моуринью, Фергюсону. И нашим специалистам тоже.

В любом случае существуют какие-то рамки, переступать которые не желательно. Гогниеву нужно посдержаннее быть в этом плане. Понятно, что ситуация непростая. Высокое давление и ответственность. Задатки тренера у Гогниева неплохие. Но переступать грани нежелательно.

Я не знаю, какой разговор был с судьей. Если не было оскорблений – ну, бывает. В русском языке люди часто используют мат, но он далеко не всегда бывает оскорбительным. Можно сказать: «Ну что же ты». А с другой стороны можно сказать, например: «Ты негодяй». Вот этого нельзя допускать – оскорблений. Никого нельзя оскорблять. Если не оскорбил, а просто говорил эмоционально, то это куда ни шло.

Дисквалификация в любом случае будет, но умеренная. Гогниеву хочется пожелать, чтобы делал выводы. Он может стать хорошим тренером. Но нужно управлять эмоциями.