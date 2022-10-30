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Карпин: «Думаю, что легионеры из Европы не приедут в сборную»

вчера, 10:48

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что российские футболисты из европейских клубов могут не сыграть в ближайших матчах национальной команды.

17 ноября в Душанбе пройдет матч с Таджикистаном. 20 ноября соперником россиян должна стать сборная Узбекистана.

Думаю, что легионеры из Европы не приедут. Из‑за логистики, из‑за того, что их чемпионаты останавливаются и они будут в отпусках. Тут тоже смысла вызывать нет.

Сборная России была отстранена ФИФА от участия в международных соревнованиях.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 15:11
Да и правильно Валера думает . И дело тут не в патриотизме . Лучше уж ближайший резерв посмотреть и обкатать .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:44
Как раз это была бы лакмусовая бумажка,проверка на патриотизм,или пофигизм.Тем более,что собственно кандидатов в сборную-три с половиной штуки,и Головин ранее всегда отдыхал на Кузбассе.Просто боитесь отказов,вот и всё.
Знатог
Знатог
вчера в 11:59
Это нехорошо. Перед чемпионатом мира надо наиграть состав.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:35
Легионеры из Европы не приедут...Из‑за логистики
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:17
А кто лично ?
Роналду согласится !
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:15
Правильно,смысла нету,матч товарищеский,официальные встречи ,если и будут,то легионеры наши,уже будут либо на пенсии,либо доигрывать здесь,в России!! Зачем их дергать!!
Futurista
Futurista
вчера в 11:10
Новая версия...Головин к нам *птыть не приедет ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:53
Не приедут и не надо!
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