Карпин: «Думаю, что легионеры из Европы не приедут в сборную»

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вчера, 10:48

Главный тренер сборной России по футболу допустил, что российские футболисты из европейских клубов могут не сыграть в ближайших матчах национальной команды.

17 ноября в Душанбе пройдет матч с Таджикистаном. 20 ноября соперником россиян должна стать сборная Узбекистана.

Думаю, что легионеры из Европы не приедут. Из‑за логистики, из‑за того, что их чемпионаты останавливаются и они будут в отпусках. Тут тоже смысла вызывать нет.