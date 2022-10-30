Карпин: «Думаю, что легионеры из Европы не приедут в сборную»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что российские футболисты из европейских клубов могут не сыграть в ближайших матчах национальной команды.
17 ноября в Душанбе пройдет матч с Таджикистаном. 20 ноября соперником россиян должна стать сборная Узбекистана.
Думаю, что легионеры из Европы не приедут. Из‑за логистики, из‑за того, что их чемпионаты останавливаются и они будут в отпусках. Тут тоже смысла вызывать нет.
Сборная России была отстранена ФИФА от участия в международных соревнованиях.
Роналду согласится !
Роналду согласится !