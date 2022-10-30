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Первый тренер Чалова Коваль: «Зачем Феде какая-то „Венеция“?»

вчера, 15:16

Первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова Павел Коваль поделился мнением об интересе к футболисту со стороны итальянской «Венеции».

Ну зачем Феде какая-то «Венеция», которая играет во второй итальянской лиге? Даже если они и предложат трансфер, то Чалову не стоит туда переходить. Серия Б — это не уровень для одного из лучших бомбардиров РПЛ.

Федору для продолжения карьеры лучше всего подошла бы Испания. Серию А я бы тоже не списывал со счетов. Чалов сейчас сильно прибавил во многих компонентах. Видно, как он возмужал, несмотря на свой ранний возраст.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:09
Надо окрепнуть дома а затем искать команду
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:52
Дома и солома едома. В Венецию только в турпоездку,да и то-не больше,чем на недельку.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:40
Первый тренер немного потерялся во времени - Чалову уже 24, многовато для понятия "ранний возраст", тогда уж 22-летний Холанд вообще ещё ребенок, а Кварацхелия ещё не родился.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:30, ред.
Серия Б не вариант!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Сразу в барсу или Челси...
Гость
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