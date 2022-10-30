Первый тренер Чалова Коваль: «Зачем Феде какая-то „Венеция“?»

Первый тренер нападающего ЦСКА Павел Коваль поделился мнением об интересе к футболисту со стороны итальянской «Венеции».

Ну зачем Феде какая-то «Венеция», которая играет во второй итальянской лиге? Даже если они и предложат трансфер, то Чалову не стоит туда переходить. Серия Б — это не уровень для одного из лучших бомбардиров РПЛ .

Федору для продолжения карьеры лучше всего подошла бы Испания. Серию А я бы тоже не списывал со счетов. Чалов сейчас сильно прибавил во многих компонентах. Видно, как он возмужал, несмотря на свой ранний возраст.