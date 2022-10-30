Мостовой: «Что Таджикистан, что сборная легионеров — одно и то же»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем товарищеском матче со сборной Таджикистана.

Вариант с Таджикистаном… А что ещё делать? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан — команды, с которыми мы сейчас можем играть. Что касается идеи игры со сборной легионеров, то был бы интересен этот вариант только с точки зрения покричать и пошуметь.

России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров — одно и то же. Только на матч с Таджикистаном лететь надо, народу придёт много. Будем привыкать к тому, что играем с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.