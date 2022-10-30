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Мостовой: «Что Таджикистан, что сборная легионеров — одно и то же»

вчера, 13:50

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем товарищеском матче со сборной Таджикистана.

Вариант с Таджикистаном… А что ещё делать? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан — команды, с которыми мы сейчас можем играть. Что касается идеи игры со сборной легионеров, то был бы интересен этот вариант только с точки зрения покричать и пошуметь.

России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров — одно и то же. Только на матч с Таджикистаном лететь надо, народу придёт много. Будем привыкать к тому, что играем с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:06
я думаю что Мостовой что Лесовой одна фигня
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:47
Будем привыкать к тому, что играем с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

вот это сильный человек!
Брулин
Брулин
вчера в 15:09
Тур по средней Азии приобретает интересные очертания...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:29
Борзыкин хорошую передачу про царька выпустил! Я хоть и не фан КБ но блин там всё в цвет! Зависть съедает его!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:14
Выбор не велик - здесь играете, а здесь не играете, проще пареной репы
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 13:58
Ну почему же. есть ещё дружественные сборные Китая, Беларуси, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и тд.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:55
Играть нужно однозначно
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