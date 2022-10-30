Осинькин: «С VAR у „Крыльев Советов“ никакой дружбы нет»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ .

Мне приятно, что есть победа, мы ее заслужили. Очень тяжело у нас первый круг прошел, что‑то не складывается, с VAR никакой дружбы нет, в мелочах ошибаемся, и сразу назначают пенальти.

Сегодня мы играли хорошо, но больше это касается второго тайма. В первом не во всем разобрались, могли играть более агрессивно. Преимущество было, но в целом ребятам могу сказать только спасибо, потому что мы умеем играть в футбол, и хотелось бы, чтобы это очками подтверждалось.

Нарушение Барача? Момент с элементом случайности, когда мяч неожиданно попадает в руку. Просто такой пенальти чаще пока в наши ворота назначают.

Не могу сказать, что перебарщиваем с навесами, мы много и простреливали, много доставок было через стенку, не требуем вертикальной игры. С 85‑й минуты мы реагировали на ход матча и удаления соперника, выдвинули вперед Евгеньева. У него и так три гола отняли, сейчас не понимаю, на кого запишут.

Рахманович? У него проблемы с голеностопом. Пока понятно, что неделю или две эта травма будет его беспокоить.