Григорий Иванов: «Команды бились — получилась хорошая игра»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

Команды бились — получилась хорошая игра, «Уралу» и «Сочи» нужны были очки. Хотя нам, наверное, чуть больше. Но сыграли вничью. Конечно, хотели выиграть.

После пропущенного гола у нас было больше моментов довести игру до победы. «Сочи» тоже нельзя было сегодня проигрывать, поэтому ребята полетели вперёд. Мы немного растерялись после гола, но получилось так, как получилось. Считаю, что и мы, и они довольны результатом. Это очко в копилку.