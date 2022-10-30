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Григорий Иванов: «Команды бились — получилась хорошая игра»

вчера, 17:41
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

Команды бились — получилась хорошая игра, «Уралу» и «Сочи» нужны были очки. Хотя нам, наверное, чуть больше. Но сыграли вничью. Конечно, хотели выиграть.

После пропущенного гола у нас было больше моментов довести игру до победы. «Сочи» тоже нельзя было сегодня проигрывать, поэтому ребята полетели вперёд. Мы немного растерялись после гола, но получилось так, как получилось. Считаю, что и мы, и они довольны результатом. Это очко в копилку.

«Сочи» идет на 9-м месте в чемпионате, набрав 21 очко. «Урал» занимает 10-е с 17-ю баллами.


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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 18:09
Игра получилась, спасибо!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:45
Доброго дня. Просьба воздержаться от излишне абстрактных коротких комментариев. Те комментарии которые были удалены и за которыми последовали наказания являются таковыми.
Гость
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