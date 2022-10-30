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«Вопросы возникают по определенным трактовкам». Галактионов — о судействе

вчера, 17:24
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

У нас есть серия [без побед, 6 матчей], надо ее пережить, переломить и выиграть. Команда перестраивается, но нам нужны победы, без этого никак.

Вопросы по судейству? Вопросы возникают по определенным трактовкам. Потому что есть семинары, на которых нам объясняются трактовки, и после них нам непонятны определенные действия на поле. Но есть руководство судейского корпуса, есть ЭСК, которая дает свои оценки. Нам надо делать свое дело, нужно лучше выполнять тренерскую работу.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:05
Трактовка всегда должна быть одинаковой, но тут есть человеческий судейский фактор.
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