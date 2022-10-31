Семак: «„Зенит“ – главный раздражитель для остальных команд»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах первого круга РПЛ для своей команды.
Как могу оценить первую часть РПЛ для «Зенита»? Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально. Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь.
Матч сборной России против сборной легионеров РПЛ? Наверное, болельщику это будет интересно. Почему нет?
Поддержите, у кого так же, хочется знать, что я не один такой.
А если по теме. Зенитовцам бы вообще комментов не стоит давать в таком ключе. Лучше давать сдержанно-нейтральные, иначе это выглядит максимально глупо и наивно с их стороны. А в добавок ко всем наиграно и лицемерно...
Поддержите, у кого так же, хочется знать, что я не один такой.
А если по теме. Зенитовцам бы вообще комментов не стоит давать в таком ключе. Лучше давать сдержанно-нейтральные, иначе это выглядит максимально глупо и наивно с их стороны. А в добавок ко всем наиграно и лицемерно...