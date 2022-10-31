Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Семак: «„Зенит“ – главный раздражитель для остальных команд»

вчера, 09:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах первого круга РПЛ для своей команды.

Как могу оценить первую часть РПЛ для «Зенита»? Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально. Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь.

Матч сборной России против сборной легионеров РПЛ? Наверное, болельщику это будет интересно. Почему нет?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ямлиханов: «Гайч сможет выйти на еще более высокий уровень»
Сегодня, 10:59
Ямлиханов: «История со стычкой Федотова и Абаскаля раздута»
Сегодня, 09:47
Бушманов: «Игнатов очень талантливый парень»
Сегодня, 03:57
Маслов описал первый круг для «Спартака» двумя словами
Сегодня, 00:06
Сторожук: «Я считаю, мы могли выступить лучше в первом круге»
Вчера, 23:36
Юран: «Чалов и Соболев — лучшие игроки по итогу первой части сезона РПЛ»
Вчера, 23:07
Сортировать
Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 16:03
Только не на поле,а в кабинетах
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 12:33
Дайте ему путевку( раньше называлась комсомольская) в " Торпедо" и этот клуб закончит второй круг без поражений!!!А " Зенит" опустится без него на место " Торпедо")))))
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 10:27
У меня одного случается непроизвольный взрыв смеха, когда вижу новости из разряда - мы на первом месте, было тяжело, хороший результат и т.д.?
Поддержите, у кого так же, хочется знать, что я не один такой.
А если по теме. Зенитовцам бы вообще комментов не стоит давать в таком ключе. Лучше давать сдержанно-нейтральные, иначе это выглядит максимально глупо и наивно с их стороны. А в добавок ко всем наиграно и лицемерно...
Futurista
Futurista
вчера в 10:15
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:03
Сергей Богданович должен по праву возглавить сборную легионеров.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:21
Вон оно как... Справляешься говоришь...
upz7jvx5wwsr
upz7jvx5wwsr
вчера в 09:18
Не льсти себе, Сирожа!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 