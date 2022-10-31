Семак: «„Зенит“ – главный раздражитель для остальных команд»

Главный тренер «Зенита» высказался об итогах первого круга РПЛ для своей команды.

Как могу оценить первую часть РПЛ для «Зенита»? Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально. Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь.