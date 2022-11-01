Алексис: «Я уверен в наших силах»

Форвард «Марселя» дал комментарий перед матчем с «Тоттенхэмом».

У нас по-прежнему есть шансы, хотя мы не всегда достигали результатов, на которые могли бы рассчитывать. Я уверен в наших силах. Все видели матчи в этой группе, между соперниками нет большой разницы.