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Алексис: «Я уверен в наших силах»

вчера, 10:34
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Форвард «Марселя» Алексис Санчес дал комментарий перед матчем с «Тоттенхэмом».

У нас по-прежнему есть шансы, хотя мы не всегда достигали результатов, на которые могли бы рассчитывать. Я уверен в наших силах. Все видели матчи в этой группе, между соперниками нет большой разницы.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:41, ред.
Неужели нельзя прописать в правилах и довести до всех, что один человек может иметь только один аккаунт, нарушение этого правила - мошенничество, значит пожизненный бан. Понятно, что кто-то и как-то будет хитрить, но одно дело, когда человек имеет два-три аккаунта, а другое, когда десяток. А пока, то что происходит - это полное неуважение по отношению к подавляющему числу участвующих в конкурсах. И пока не видно ни какого желания админов что-то исправить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:26
Хорошо, в группы случайным образом. Но в крайний день месяца можно как-то вручную откорректировать группу Л.Яшина, чтобы не складывалась подобная ситуация?
Ведь чисто теоретически может сложиться, что в этой группе соберутся одни агенты Смиты. Зайдёт у них (у него?) ещё более шальная ставка, и всё?
Что делать остальным участникам КП, покидать это представление?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:00
Будет как обычно: хвалились до игры, а в итоге уйдут с поля ни с чем.
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 10:55
Утро доброе! Я не пойму какой штраф за удаление? Какой флуд опять ?Стараюсь писать строго по теме уже! Не нравится то удалите мой акк вместе STVA 1 и забуду все как страшный сон! Извините за резкость но это уже не смешно! За все баны и ЖК! Демократия мля(((
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:45
Добрый день.
Участники распределяются случайным образом.
Если будем собирать группы сами, уже правила не будут правилами(
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:42
Вы правы, даже очень!
bgv8reyqwn8x
bgv8reyqwn8x
вчера в 10:35
это хорошо когда такой настрой, помогает....
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