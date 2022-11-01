Алексис: «Я уверен в наших силах»

Форвард «Марселя» Алексис Санчес дал комментарий перед матчем с «Тоттенхэмом».
У нас по-прежнему есть шансы, хотя мы не всегда достигали результатов, на которые могли бы рассчитывать. Я уверен в наших силах. Все видели матчи в этой группе, между соперниками нет большой разницы.
Ведь чисто теоретически может сложиться, что в этой группе соберутся одни агенты Смиты. Зайдёт у них (у него?) ещё более шальная ставка, и всё?
Что делать остальным участникам КП, покидать это представление?
Ведь чисто теоретически может сложиться, что в этой группе соберутся одни агенты Смиты. Зайдёт у них (у него?) ещё более шальная ставка, и всё?
Что делать остальным участникам КП, покидать это представление?
Участники распределяются случайным образом.
Если будем собирать группы сами, уже правила не будут правилами(
Участники распределяются случайным образом.
Если будем собирать группы сами, уже правила не будут правилами(