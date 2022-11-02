Орлов — о Гогниеве: «Таких людей нельзя пускать в РПЛ»

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ.
По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идёт его поведение. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение. Тренер — образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ. Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил. Говорят: «Надо давать дорогу молодым». Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера — точечная. Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом — нужно думать, как ты себя ведёшь. Этот человек малокультурен, малообразован. Телевизионная картинка обо всем говорит. Чем он раньше покинет «Химки», тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола.
В перерыве матча Гогниев был удалён с поля за активное недовольство работой главного арбитра встречи Яна Бобровского.
Геннадий Сергеич, а вы почему не упомянули Газаева?! Он тоже осетин и чего-то добился!
Геннадий Сергеич, а вы почему не упомянули Газаева?! Он тоже осетин и чего-то добился!