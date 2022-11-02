Орлов — о Гогниеве: «Таких людей нельзя пускать в РПЛ»

Российский комментатор прокомментировал поведение главного тренера «Химок» .

Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ .