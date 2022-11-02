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Орлов — о Гогниеве: «Таких людей нельзя пускать в РПЛ»

вчера, 19:55

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ.

По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идёт его поведение. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение. Тренер — образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ. Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил. Говорят: «Надо давать дорогу молодым». Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера — точечная. Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом — нужно думать, как ты себя ведёшь. Этот человек малокультурен, малообразован. Телевизионная картинка обо всем говорит. Чем он раньше покинет «Химки», тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола.

В перерыве матча Гогниев был удалён с поля за активное недовольство работой главного арбитра встречи Яна Бобровского.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 05:41
Когда же эту помойку прикроют ? Вонь уже не выносима ....Пусть на старости лет раннего Моуриньо вспомнит или позднего Фергюсона и вынесет свой вердикт. В приличном обществе уже бы санитаров из Ганушкина вызвали для деда....
minai
minai
вчера в 23:10
Переход на национальность - последнее дело. Если до Гены это не доходит, то следует отключить и-нет в его палате.
Capral
Capral
вчера в 21:54
Уж если Гена затронул тему бескультурия, то надо бы вспомнить комментаторов МАТЧ ТВ, во главе с Геничем и компашкой. Они- точно не лучше Гогниева. Только каждый в своем роде.
протон
протон
вчера в 21:52
Блин, ну давайте в нашу великую лигу только Лобановских искать. Сколько наберем?))

Геннадий Сергеич, а вы почему не упомянули Газаева?! Он тоже осетин и чего-то добился!
ДСА
ДСА
вчера в 21:02
Собственно несколько матчей всё показали об уровне тренера.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:18
Такие как гена и шляпник наносят российскому футболу вреда гораздо больше чем десятки малокультурных и малообразованных Гогниевых.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:14
Когда же перестанут давать слово таким как гена.
112910415
112910415
вчера в 20:11
Терюшкова в тренеры !
Köln
Köln
вчера в 20:06
Тут с Генкой я пожалуй соглашусь!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:01, ред.
А молодого Моуриньо вы не видели товарищ Орлов ???) Или ещё одного из нашего тренерского цеха, такого как Гамула ??? И т.д .
Гость
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