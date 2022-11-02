Канчельскис: «Божович хорошо работал, но он не легенда»

Бывший российский футболист поделился мнением о черногорском тренере .

Ранее Божович назвал себя легендой российского футбола.

Божович проработал во многих клубах в России. Да, специалист неплохой. Он работал во многих хороших командах, еще и остался недоволен. Хорошо работал и хорошо заработал. Но он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Семин и Романцев. А он что? Кубок выиграл, и что теперь, легенда сразу?

Убили как специалиста — громко сказано. Не совсем это правда. Миодраг проработал в «Динамо», «Ростове» и в «Амкаре». Ему грех жаловаться! Если бы его убили, то он поработал бы с одной командой и вернулся бы к себе в страну. Но он же был не в одном российском клубе. Божович должен быть доволен!