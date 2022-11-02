Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «Божович хорошо работал, но он не легенда»

вчера, 19:36

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о черногорском тренере Миодраге Божовиче.

Ранее Божович назвал себя легендой российского футбола.

Божович проработал во многих клубах в России. Да, специалист неплохой. Он работал во многих хороших командах, еще и остался недоволен. Хорошо работал и хорошо заработал. Но он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Семин и Романцев. А он что? Кубок выиграл, и что теперь, легенда сразу?

Убили как специалиста — громко сказано. Не совсем это правда. Миодраг проработал в «Динамо», «Ростове» и в «Амкаре». Ему грех жаловаться! Если бы его убили, то он поработал бы с одной командой и вернулся бы к себе в страну. Но он же был не в одном российском клубе. Божович должен быть доволен!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бушманов: «Сейчас Промес ведёт „Спартак“ за собой»
Сегодня, 15:47
«Это и так все знают». Мостовой заявил, что он играл лучше Шалимова
Сегодня, 15:39
Радченко: «Нынешний „Зенит“ Семака — лучшая российская команда в XXI веке»
Сегодня, 15:01
Боков: «Зайнутдинов не из тех, кто будет сидеть на лавке»
Сегодня, 14:43
Кавазашвили: «Лунёв профукал свою судьбу, перейдя в „Байер“»
Сегодня, 13:35
Мостовой: «Нынешний Промес сильнее, чем в чемпионский год при Каррере»
Сегодня, 13:22
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 23:16
Тренерские легенды - Канчельскис и Мостовой )))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:40, ред.
Божович легенда для ростовского футбола,так же как и Бердыев.надеемся что и Карпин станет легендой когда нибудь.
edubokom
edubokom ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 21:14
А как же Стрельцов? Яркий футбол, драматическая карьера. В СССР о нем все и везде говорили, хоть и не официально, в народе. Его знал каждый житель страны, вплоть до развала союза. А про Льва Иваныча согласен полностью. Жизнь била, но не сломала. Блохина легендой назвать не могу. Не тот масштаб, хоть и звезда номер один 73-83 г. В России легендой считаю Веретенникова, но только для моего региона. Акинфеев для ЦСКА. И так далее
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:58
Сам Канчельскис , безусловно, является легендой российского футбола, как один из из самых титулованных наших игроков. Но только как футболист.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:51
Кончельский прав, и наш футболист на много именитее,чем Божевич,хотя признаться,честно,как болельщику Ростова,спасибо югославу за кубок,выигранного,с Сельмашом!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:41
У нас таких легенд по пять штук в каждом городе !
Nottrow
Nottrow
вчера в 20:28
Таких легенд нас в футболе пруд пруди.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:26
у нас в стране одна футбольная легенда это Лев Яшин больше нет и навряд ли будет
pomor45
pomor45
вчера в 19:42
Не поняли Божевича. Убили - значит не взяли ГТ Зенита.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 