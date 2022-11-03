Гол Хименеса помог «Фейеноорду» выиграть у «Лацио»

«Фейеноорд» выиграл у «Лацио» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
Мяч Сантьяго Хименеса, забитый на 64-й минуте, позволил хозяевам победить в этой игре. У гостей на 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил Лука Ромеро.
«Фейеноорд» выиграл группу F, «Лацио» занял 3-е место. Что примечательно, каждый коллектив в данном квартете набрал по 8 очков, распределение мест произошло по итогам подсчета дополнительных показателей.
А по теме - на сайте УЕФА:
1 место у Фейеноорда,
2. Митя
3. Лацио
с 4 согласен - Штурм. По факту как может стоять команда, проигравшая в личных встречах другой, быть выше нее в таблице? Если уж ставить 1 пунктом результаты личных встреч, то получается
1 Митя
2 Лацио
3 Фейеноорд
4 Штурм Грац
А по теме - на сайте УЕФА:
1 место у Фейеноорда,
2. Митя
3. Лацио
с 4 согласен - Штурм. По факту как может стоять команда, проигравшая в личных встречах другой, быть выше нее в таблице? Если уж ставить 1 пунктом результаты личных встреч, то получается
1 Митя
2 Лацио
3 Фейеноорд
4 Штурм Грац