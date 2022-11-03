Гол Хименеса помог «Фейеноорду» выиграть у «Лацио»

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вчера, 23:01

«Фейеноорд» выиграл у «Лацио» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

Мяч Сантьяго Хименеса, забитый на 64-й минуте, позволил хозяевам победить в этой игре. У гостей на 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил Лука Ромеро.

«Фейеноорд» выиграл группу F, «Лацио» занял 3-е место. Что примечательно, каждый коллектив в данном квартете набрал по 8 очков, распределение мест произошло по итогам подсчета дополнительных показателей.