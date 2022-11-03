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Гол Хименеса помог «Фейеноорду» выиграть у «Лацио»

вчера, 23:01
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Фейеноорд» выиграл у «Лацио» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

Мяч Сантьяго Хименеса, забитый на 64-й минуте, позволил хозяевам победить в этой игре. У гостей на 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил Лука Ромеро.

«Фейеноорд» выиграл группу F, «Лацио» занял 3-е место. Что примечательно, каждый коллектив в данном квартете набрал по 8 очков, распределение мест произошло по итогам подсчета дополнительных показателей.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:32
Прикольная таблица в группе F. Такой расклад точно первый раз в истории, у всех четырёх команд 2-2-2!
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wait4 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:08
Спасибо, мой косяк.
А по теме - на сайте УЕФА:
1 место у Фейеноорда,
2. Митя
3. Лацио
с 4 согласен - Штурм. По факту как может стоять команда, проигравшая в личных встречах другой, быть выше нее в таблице? Если уж ставить 1 пунктом результаты личных встреч, то получается
1 Митя
2 Лацио
3 Фейеноорд
4 Штурм Грац
alexgurzan
alexgurzan ответ wait4 (раскрыть)
сегодня в 00:01
В соседней ветке, посмотрите через свой профиль.
wait4
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вчера в 23:49, ред.
А куда мой коммент делся? Заново строчить?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:40
Я думал Лацио победит,или хотябы не проиграет,совсем у них всё плохо походу!
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