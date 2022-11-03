«Атлетико» готов продать нескольких футболистов

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вчера, 23:46

«Атлетико» хочет улучшить свое финансовое состояние. Однако ранний вылет из Лиги чемпионов, из-за которого «матрасники» не получат как минимум 20 миллионов евро, заставляет мадридский клуб продать нескольких игроков.

«Атлетико» готов расстаться с , к которому есть интерес из Англии, , и . Уйти должны два футболиста из этого перечня.

Помимо этого, «матрасники» хотят усилить центр и правый фланг обороны, а также полузащиту. Однако для этого необходимо продать кого-либо из вышеназванных исполнителей.