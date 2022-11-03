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«Атлетико» готов продать нескольких футболистов

вчера, 23:46

«Атлетико» хочет улучшить свое финансовое состояние. Однако ранний вылет из Лиги чемпионов, из-за которого «матрасники» не получат как минимум 20 миллионов евро, заставляет мадридский клуб продать нескольких игроков.

«Атлетико» готов расстаться с Жоау Фелишем, к которому есть интерес из Англии, Янником Карраско, Тома Лемаром и Родриго де Паулем. Уйти должны два футболиста из этого перечня.

Помимо этого, «матрасники» хотят усилить центр и правый фланг обороны, а также полузащиту. Однако для этого необходимо продать кого-либо из вышеназванных исполнителей.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:41
Какие-то 20 миллионов и избавляться из-за этого от таких хороших игроков?! Лучше Симеоне напнуть с его 25млн зарплатой и поставить голодного тренера.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 02:49
Вот Фелиша бы в Вулвз!
протон
протон
сегодня в 00:25
Ну что же, теперь, когда о финансовых проблемах атлетико известно широкой публике, никто не будет предлагать за этих игроков много)
monah-10
monah-10
сегодня в 00:03
А у Кварадонны в Италии угнали машину. Это новость более обсуждаема в России будет, чем кого и сколько Атлетико продает.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 23:52
Матрасов ждут глобальные перемены!
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