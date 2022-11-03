«Реал» видит в Кварацхелии замену Азару

«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.
По данным источника, мадридский клуб видит в грузине потенциальную замену Эдену Азару.
Кроме «Реала», интерес к Хвиче проявляют и другие европейские гранды.
«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.
По данным источника, мадридский клуб видит в грузине потенциальную замену Эдену Азару.
Кроме «Реала», интерес к Хвиче проявляют и другие европейские гранды.
Хвиче лучше соглашаться, при переходе в другой клуб, только при условии гарантии игры в основе команды.
Хвиче лучше соглашаться, при переходе в другой клуб, только при условии гарантии игры в основе команды.