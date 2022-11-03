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«Реал» видит в Кварацхелии замену Азару

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Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 19:36
Азар просто не играет в основе Реала, а так он заиграл бы.
Хвиче лучше соглашаться, при переходе в другой клуб, только при условии гарантии игры в основе команды.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 14:21
Он на позиции Вини играет не нужен, надо куда более слабые позиции укреплять
Nazi
Nazi
вчера в 14:03
Эти СМИ уже задолбали. Теперь за Кварацхелию взялись. Да дайте человеку поиграть, только перешел в Наполи. Нет уже бляха муха сватают во все клубы Европы подряд.. Надеюсь парню хватит ума не читать и не слушать эту ересь, а продолжать пахать и расти дальше не покладая рук и ног..
ABir
ABir
вчера в 13:47
Между понятиями: видеть замену и заменить - есть очень большая разница.
4tz98s3b3nr6
4tz98s3b3nr6
вчера в 13:00
Как бы у грузина голова кругом не пошла от такого избытка внимания и испытания медными трубами!
СALL OF DUTY
СALL OF DUTY
вчера в 12:59
Левый фланг закрыт,правый тоже.На скамейку что ли его брать.
Илья85
Илья85
вчера в 12:41
Тоесть ,лавка чтобы не пустовала ?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:38
Понятно, что многие заинтересовались Хвичей после шикарного старта в Серии А, но не факт что в другой лиге или в другой команде было бы также. В Наполи все срослось - команда, тренер, партнеры - пока все складывается удачно. На мой взгляд, спешить с переходом в команду свой мечты Кварацхелии не стоит. Сейчас есть отличный шанс взять трофей в Италии, а может и больше. Есть возможности прогрессировать. Но даже если будет играть на том же уровне - Реал ни куда не денется.
Hertha Berlin
Hertha Berlin
вчера в 12:23
Не сомневаюсь, Хвича бы потянул в Реале!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 12:22
Замену в плане сидельщика на лавке?
Hertha Berlin
Hertha Berlin
вчера в 12:21
Почему бы и нет.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:15
ООО замахнулись на нашего, так сказать Шекспира
Кнвпт
Кнвпт
вчера в 12:10
Если только со соедующего сезона. Пока рано.
Гость
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