Пять топ-клубов интересуются Кварацхелией. «Наполи» не продаст игрока

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.
По данным источника, «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» отправляли своих скаутов на последние матчи неаполитанского клуба, чтобы посмотреть за игрой грузина.
Однако «Наполи» считает Хвичу ключевым футболистом команды, не намереваясь продавать его.
Недавно Хвича признался, что хочет играть в Мадридском Реале, и после ухода Модрича и Кросса Реалу действительно потребуется игрок в центр поля, вот только сделают ли они свой выбор в пользу Хвичи?!
А так, будь я на мести Хвичи, остался бы пока в Наполи как минимум на еще один сезон.
Недавно Хвича признался, что хочет играть в Мадридском Реале, и после ухода Модрича и Кросса Реалу действительно потребуется игрок в центр поля, вот только сделают ли они свой выбор в пользу Хвичи?!
А так, будь я на мести Хвичи, остался бы пока в Наполи как минимум на еще один сезон.
Так будет правильно.
Так будет правильно.
Не думаю, что ему уже уготована роль звезды.
Как бы Кварацхелию не понесло от "славы".
Не думаю, что ему уже уготована роль звезды.
Как бы Кварацхелию не понесло от "славы".