Пять топ-клубов интересуются Кварацхелией. «Наполи» не продаст игрока

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вчера, 08:51

Полузащитник «Наполи» продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

По данным источника, «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» отправляли своих скаутов на последние матчи неаполитанского клуба, чтобы посмотреть за игрой грузина.

Однако «Наполи» считает Хвичу ключевым футболистом команды, не намереваясь продавать его.