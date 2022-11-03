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Пять топ-клубов интересуются Кварацхелией. «Наполи» не продаст игрока

вчера, 08:51

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

По данным источника, «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» отправляли своих скаутов на последние матчи неаполитанского клуба, чтобы посмотреть за игрой грузина.

Однако «Наполи» считает Хвичу ключевым футболистом команды, не намереваясь продавать его.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:53
Нет конечно,так не думаю,скорее,это инфа ближе к утке,но как говорится дыма,без огня не бывает!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 17:57
Никого не волнует... Второе: Хвича играет хорошо, но не настолько, что от его игры зависят успехи " Наполи". Он же не Диего Армандо. Надеюсь, вы не думаете, что если он останется в команде, последняя выиграет "ЛЧ" ?
zooveterinar
zooveterinar ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:48
Да,это все понятно,а если Хвича не захочет,тут как быть или никого не волнует? Ксожалению бизнес,есть бизнес,тут руководству надо определяться или спортивные достижения или уже деньги.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:26
Если действительно есть спрос, то лучше сейчас продать, иначе получится как с Кулибали или Руисом, которых не продали на пике. Вот только с Де Лаурентисом сложно вести переговоры, он обычно просит слишком завышенные цены за своих игроков.
Недавно Хвича признался, что хочет играть в Мадридском Реале, и после ухода Модрича и Кросса Реалу действительно потребуется игрок в центр поля, вот только сделают ли они свой выбор в пользу Хвичи?!
А так, будь я на мести Хвичи, остался бы пока в Наполи как минимум на еще один сезон.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:08
Событие надо подавать корректно :"Наполи" не продаёт Кварацхелию,поэтому перестаньте болтать.
Так будет правильно.
adekvat
adekvat
вчера в 11:18
Парень мечтает с Реалом ЛЧ выиграть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 10:10
Надеюсь, вы не забыли, как "Спартак" в своё время распродавал своих игроков, хотя ему предстояло играть в полуфинале ЛЧ ? Бизнес и ничего более. И не верьте, что владельцы клуба "молятся" на Хвичу. Продадут как только представится такая возможность.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:49
Если ,это так,этож не значит,бросить Наполи и бежать в следущий клуб!! Там может масть и не пойти!!! Вобще если,у неаполитанцев серьезные планы на чемпионство в серии а,и лч,то необходимо наоборот покупать,а не продавать футболистов!!!
poet666
poet666
вчера в 09:41
В смысле пять топ-клубов ?вроде четыре и Тотенхэм...
6v7d9fnduajc
6v7d9fnduajc
вчера в 09:38
Скауты просто делают свою работу просматривая игроков.
Не думаю, что ему уже уготована роль звезды.
Как бы Кварацхелию не понесло от "славы".
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:06
Можно и продать .... , а потом купить еще пару грузин !
yvbw9vqg66bj
yvbw9vqg66bj
вчера в 09:01
Хвича, так держать, пусть подерутся...
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
vitechechek больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 69. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:59
Всё дело в предлагаемой сумме. Предложат 100 млн. и Наполи прогнется.
6f5gyn54rgeq
6f5gyn54rgeq
вчера в 08:53
Рано Хвиче куда-то двигаться на повышение
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