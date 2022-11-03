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Агент Лунёва: «Желания возвращаться в РПЛ у Андрея нет»

вчера, 09:56

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, заявил, что его клиент не намерен возвращаться в РПЛ.

На сегодняшний день я себе этого не представляю. Предложений со стороны «Зенита» не поступало, а смысла фантазировать не вижу.

Основная задача Андрея — остаться в Европе. Будет ли он в «Байере», в Германии или начнет искать другой вариант, покажет время. До 1 января Лунёв не может вести переговоров с другими клубами, но предварительная работа проводится. На нас сами выходят европейские агенты — были разговоры с двумя людьми из Англии, один из которых представляет крупнейшее агентство на рынке. Выходили на связь из Испании и Германии.

Желания возвращаться в Российскую Премьер-Лигу просто нет. И дело вообще не «Зените».

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Кнвпт
Кнвпт ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 11:12
Тренироваться у мастеров и прлучить шанс. Лучше деградировать в Зените? Как игорян в цска?!
Köln
Köln
вчера в 11:02
Видать и там не плохо!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:04
У каждого свой выбор. Лунев его сделал - сидеть на лавке.
Гость
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