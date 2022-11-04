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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2022/2023

Луческу: «Усталость повлияла на результаты наших последних матчей»

вчера, 04:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий после поражения от «Фенербахче».

Начинали евросезон мы очень хорошо, успешно выступив в отборочных раундах Лиги чемпионов. Мы прошли «Фенербахче», затем — «Штурм», а под конец проиграли только великолепной «Бенфике». Конечно, позитивные моменты тоже всегда бывают. Надеюсь, они помогут нам выправить ситуацию в чемпионате Украины.

Наше положение — тяжелое: множество разъездов, из-за которых мы не можем играть у себя дома перед своими болельщиками; игроки постоянно остаются вдали от своих семей. Непросто работать в таких условиях. От всего этого накапливалась усталость, и она тоже повлияла на результаты наших последних матчей.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 11:25
Желаю тебе иуда- поскорее остаться без работы!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:51
Похоже начался закат киевского Динамо, как одного из двух сильнейших клубов Украины. Остался один Шахтер.
x6pe53qzxgz3
x6pe53qzxgz3
вчера в 04:59
Плохому танцору всегда что-то мешает
raky2hp6vgpp
raky2hp6vgpp
вчера в 04:40
Цыган опять включил своё привычное нытьё
Гость
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