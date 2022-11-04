Луческу: «Усталость повлияла на результаты наших последних матчей»

Главный тренер «Динамо» дал комментарий после поражения от «Фенербахче».

Начинали евросезон мы очень хорошо, успешно выступив в отборочных раундах Лиги чемпионов. Мы прошли «Фенербахче», затем — «Штурм», а под конец проиграли только великолепной «Бенфике». Конечно, позитивные моменты тоже всегда бывают. Надеюсь, они помогут нам выправить ситуацию в чемпионате Украины.

Наше положение — тяжелое: множество разъездов, из-за которых мы не можем играть у себя дома перед своими болельщиками; игроки постоянно остаются вдали от своих семей. Непросто работать в таких условиях. От всего этого накапливалась усталость, и она тоже повлияла на результаты наших последних матчей.