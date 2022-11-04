Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Юран: «Если Пиняева вызывают в сборную, значит, заслужил»

вчера, 13:55

Российский тренер Сергей Юран высказался о включении полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

Если Пиняева вызывают в расширенный состав сборной, значит, заслужил своей игрой. Молодой возраст здесь ни при чём. Если тебе дано и есть данные от природы играть в стартовом составе, то надо приглашать и смотреть. Надо смотреть в будущее, потому что мы три года вне международных соревнований.

Нужно смотреть и на возраст. Если нас допустят через три года, то надо смотреть средний возраст, чтобы он был 25-27 лет, а не 35. Надо смотреть молодёжь, поэтому попадание Пиняева в расширенный состав — хорошее решение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Арбитр Федотов: «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку»
Сегодня, 15:38
Хачатурянц: «Карпин — суперпрофессионал, пользующийся доверием у игроков»
Сегодня, 15:23
Газзаев: «Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Нет понимания, зачем сборная продлила Карпина»
Сегодня, 14:53
Колосков прокомментировал продление контракта с Карпиным
Сегодня, 14:23
Рубашко: «Гаранину пока нездоровится»
Сегодня, 13:57
Все комментарии
1viking17
1viking17 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:57, ред.
Спортивные снаряды для сбрасывания "жира" гы-гы
ehanysta77w2
ehanysta77w2
вчера в 14:22
Тренеру сборной виднее, значит он его заметил
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:02
А если не вызывают - значит не заслужил !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:58
Молодым - везде у нас дорога, старикам - везде у нас ... (впишите нужное слово).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 