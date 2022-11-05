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Гулиев: «Получилась достойная игра. Мы наконец реализовали свои моменты»

вчера, 10:32
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

Первые мысли после победы? Ничего особенного — наконец выиграли. Сразу же пошли друг друга поздравлять, затем поблагодарили болельщиков. Всё-таки долго ждали победу.

Игроков «Химок» не нужно настраивать на матчи. Мы уже не маленькие — всё понимаем. Слова излишни. Каждый знает, что наконец нужно показать результат. Не просто сесть сзади и ловить соперника — нужно самим показать достойную игру.

Играли хорошо, да и «Оренбург» здорово смотрелся. Получилась достойная игра. Мы наконец реализовали свои моменты, заодно сыграли уверенно в обороне. Главное, что не боимся.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:50
Игра достойная аутсайдеров.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:39
Вот что значит "Жизнь без мата!".Делайте все выводы по жизни...Мат-это не разговорный язык,как ныне думают,а средство доведения ситуации до понимания окружающих в особо экстренных случаях.Стоп,тогда получается с "Химками",что это было допустимо?
Гость
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