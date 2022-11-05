Гулиев: «Получилась достойная игра. Мы наконец реализовали свои моменты»

Полузащитник подмосковных «Химок» прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ .

Первые мысли после победы? Ничего особенного — наконец выиграли. Сразу же пошли друг друга поздравлять, затем поблагодарили болельщиков. Всё-таки долго ждали победу.

Игроков «Химок» не нужно настраивать на матчи. Мы уже не маленькие — всё понимаем. Слова излишни. Каждый знает, что наконец нужно показать результат. Не просто сесть сзади и ловить соперника — нужно самим показать достойную игру.

Играли хорошо, да и «Оренбург» здорово смотрелся. Получилась достойная игра. Мы наконец реализовали свои моменты, заодно сыграли уверенно в обороне. Главное, что не боимся.