Бышовец: «Удивило попадание ряда игроков в расширенный состав сборной»

Экс-тренер сборной России поделился мнением о расширенном составе сборной России на ноябрьский сбор.

Удивило попадание целого ряда игроков в расширенный состав сборной России. Думаю, есть возможность для экспериментов — вызвать игроков, которые потенциально претендуют на место в сборной по итогам проведённой части чемпионата. Такая возможность есть с учётом, что в состав не попали игроки, у которых травмы. Собраться сейчас — хорошая возможность заполнить паузу, связанную с матчами национальных команд.

Сычевой? Думаю, его игра оставляет очень хорошее впечатление. Нацеленность на завершающей стадии совмещает с хорошим взаимодействием с партнёрами. Главное, что навязывает соперникам и борьбу, выполняет большую работу, чтобы ограничить соперников в начальной стадии атаки.