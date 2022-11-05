Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Бышовец: «Удивило попадание ряда игроков в расширенный состав сборной»

сегодня, 00:13

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о расширенном составе сборной России на ноябрьский сбор.

Удивило попадание целого ряда игроков в расширенный состав сборной России. Думаю, есть возможность для экспериментов — вызвать игроков, которые потенциально претендуют на место в сборной по итогам проведённой части чемпионата. Такая возможность есть с учётом, что в состав не попали игроки, у которых травмы. Собраться сейчас — хорошая возможность заполнить паузу, связанную с матчами национальных команд.

Сычевой? Думаю, его игра оставляет очень хорошее впечатление. Нацеленность на завершающей стадии совмещает с хорошим взаимодействием с партнёрами. Главное, что навязывает соперникам и борьбу, выполняет большую работу, чтобы ограничить соперников в начальной стадии атаки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Арбитр Федотов: «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку»
Сегодня, 15:38
Хачатурянц: «Карпин — суперпрофессионал, пользующийся доверием у игроков»
Сегодня, 15:23
Газзаев: «Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Нет понимания, зачем сборная продлила Карпина»
Сегодня, 14:53
Колосков прокомментировал продление контракта с Карпиным
Сегодня, 14:23
Рубашко: «Гаранину пока нездоровится»
Сегодня, 13:57
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:28, ред.
А меня удивило удивление Анатолия Фёдоровича. Складывается впечатление, что многие в нашей стране, в том числе и он, совершенно оторваны от жизни и до сих пор живут в том славном времени, которое окончилось в феврале с.г.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:43
Так что тебя УДИВИЛО,Светоч???Весь российский "РОстов" продолжает тренироваться под руководством главного тренера клуба,а включать в сборную,не решающую никаких турнирных задач(и с неопределёнными перспективами на будущее) футболистов можно всех имеющихся,по клубной ротации.А тут он включил тех,кто засветился больше чем в одном матче,или попал в поле зрения СМИ больше трёх раз.А Сычевой вообще-"голеадор-жених с отложенным штрафом за недисциплинированность".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:56, ред.
Ничего удивительного...
Карпин перепись отечественных игроков проводит...
Что б через сезон каждый паспортист мог с гордостью заявить "Да я в расширенном списке был"...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:47
Сейчас что-то обсуждать про сборную настолько неактуально, что даже и обсуждать ничего не хочется кого там вызвал или не вызвал Карпин на никому ненужные товарняки со второсортными командами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:13
Карпин формирует состав без всякого напряга поэтому список приглашённых особо никого не удивляет.
w54pyzwzv94f
w54pyzwzv94f
сегодня в 06:37, ред.
Нынешние слёты сборной это что-то вроде небольших корпоративчиков, так что никому ничего там испортить просто невозможно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:21
Да вю молодёжь надо в сборную,пусть играют с Киргизами и с Узбеками!
Gahi
Gahi
сегодня в 05:47
На то он и главный тренер сборной, у которого свой взгляд на игру каждого футболиста и кандидата в состав команды сборной. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:06
Ничего удивительного. Это всего лишь расширенный список.
m69r7fetndtp
m69r7fetndtp
сегодня в 01:48
Не понятно, что хотел этим сказать Бышовец
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:24
Пока сборная играет матчи, просто чтобы не забыть, что она есть, можно вызвать кого угодно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 