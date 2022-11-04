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Сёмин: «Сергей Семак — лучший тренер Премьер-Лиги»

вчера, 21:45

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о текущем положении дел в РПЛ.

Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ.
Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично — «Зенит».

Работа Семака серьезная и вызывает восхищение. Сергей Семак — лучший тренер РПЛ.

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Сёмин Юрий
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 06:26
Будешь кушать сельдерей -
Обойдешь всех тренерей!
протон
протон
сегодня в 00:40
Семак выстроил такую систему игры , при которой прибавляют все игроки . Хочется такой стабильности и развития пожелать и другим . Вот тогда бы и российский чемпионат стал бы расти
протон
протон
сегодня в 00:40
Признание Семина дорогого стоит. Стабильность «Зенита» - главное преимущество Семака
Семак действительно вырос как тренер
Разобрался с составом оставшимся от Манчини, наладил микроклимат в коллективе, поставил игру Если раньше Ракицкий через все поле - Дзюба - сброс на Азмуна, то сейчас кружева плетут закачаешься
А как он Кузяева встроил - бразилы его за своего принимают как будто вместе росли в фавелах
Прогресс очевиден
Союзник противников
Союзник противников ответ Mityanik (раскрыть)
вчера в 23:33
Ни Локо,ни ЦСКА в "период величия",не доминировали столь как в финансовом отношении,так и в административном.
Mityanik
Mityanik ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:29
А вы прочитали сам текст? Когда в ЦСКА был Слуцкий они отождествлялись тоже со стабильностью и Локо при Семине
Константин Каплий
Константин Каплий
вчера в 22:29
пишу как болельщик Зенита: лучший тренер явно Абраскаль
Союзник противников
Союзник противников ответ Mityanik (раскрыть)
вчера в 22:25
Нет.Деньги и власть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:24
ПО итоговым результатам так и получается,хотя его работа почему-то восторга не вызывает,ибо команда не демонстрирует чего-то сверхъестественного ,с учётом набора игроков и затрат на них. Вот когда сталкивался бы с усложнёнными задачами и являл миру решения по выходу из затруднительных ситуаций,тогда да.
Пока так :реализует свои возможности в комфортных условиях.
Mityanik
Mityanik ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:24
Интересно было бы посмотреть! Бердыев в свое время показывал результаты, аока ему крылья не подрезали
ABir
ABir
вчера в 22:16
А если ему дать Торпедо или Химки?
Mityanik
Mityanik ответ Чист (раскрыть)
вчера в 22:14
По вашему получается, что в остальных командах виноват только состав? Спартак, ЦСКА, Локомотив, по составу летят? А кто состав подбирает в этих командах? Рандом?
Чист
Чист
вчера в 21:56
В чём там заслуга Семака такие там игроки -они и без тренера сыграют не хуже --просто админ ресурс
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:49, ред.
Кашпировский даёт установку , - " Семак лучший тренер РПЛ " !)
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