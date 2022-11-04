Сёмин: «Сергей Семак — лучший тренер Премьер-Лиги»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о текущем положении дел в РПЛ .

Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ .

Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично — «Зенит».