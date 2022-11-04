Сёмин: «Сергей Семак — лучший тренер Премьер-Лиги»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о текущем положении дел в РПЛ.
Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ.
Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично — «Зенит».
Работа Семака серьезная и вызывает восхищение. Сергей Семак — лучший тренер РПЛ.
Обойдешь всех тренерей!
Обойдешь всех тренерей!
Семак действительно вырос как тренер
Разобрался с составом оставшимся от Манчини, наладил микроклимат в коллективе, поставил игру Если раньше Ракицкий через все поле - Дзюба - сброс на Азмуна, то сейчас кружева плетут закачаешься
А как он Кузяева встроил - бразилы его за своего принимают как будто вместе росли в фавелах
Прогресс очевиден
Семак действительно вырос как тренер
Разобрался с составом оставшимся от Манчини, наладил микроклимат в коллективе, поставил игру Если раньше Ракицкий через все поле - Дзюба - сброс на Азмуна, то сейчас кружева плетут закачаешься
А как он Кузяева встроил - бразилы его за своего принимают как будто вместе росли в фавелах
Прогресс очевиден
Пока так :реализует свои возможности в комфортных условиях.
Пока так :реализует свои возможности в комфортных условиях.