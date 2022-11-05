Зиньковский: «Большое спасибо болельщикам, что меня так хорошо приняли»

Полузащитник «Спартака» высказался о поддержке, которую ему оказывают партнёры по команде, а также болельщики команды.

В чём секрет того, что трибуны скандируют моё имя? В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны?» или «Что ты с ними сделал?». Тот же Ребров говорит, что в его время ему так не кричали. Кто-то ещё спрашивает: «Что происходит? Почему мы не слышали такого, когда играли? Зато ты приехал — и тебе кричат так». Если честно, очень приятно. Большое спасибо болельщикам, что меня так приняли и хорошо относятся. Я к ним тоже хорошо отношусь. Благодарен за поддержку всей команды!