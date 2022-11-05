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Зиньковский: «Большое спасибо болельщикам, что меня так хорошо приняли»

вчера, 09:55

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о поддержке, которую ему оказывают партнёры по команде, а также болельщики команды.

В чём секрет того, что трибуны скандируют моё имя? В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны?» или «Что ты с ними сделал?». Тот же Ребров говорит, что в его время ему так не кричали. Кто-то ещё спрашивает: «Что происходит? Почему мы не слышали такого, когда играли? Зато ты приехал — и тебе кричат так». Если честно, очень приятно. Большое спасибо болельщикам, что меня так приняли и хорошо относятся. Я к ним тоже хорошо отношусь. Благодарен за поддержку всей команды!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:51
Единственный наш футболист, который улыбается на поле, позитивный парень, видно что получает удовольствие от игры. А, остальные все какие-то хмурые сосредоточенные. Сейчас даже Клаудиньо перестал улыбаться.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:24
Удачи ему.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:47
Они в речёвку потом спокойно и матерные слова включить могут,так что не обольщайся.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:42
Пока скандируют имя, придет время и к имени добавят маршрут движения.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:03
Очень хороший игрок...
Однозначно игрок основы...
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