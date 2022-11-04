Алдонин: «В ЦСКА нет никакого кризиса российских игроков»

Бывший футболист ЦСКА высказался о российских футболистах «армейцев».

Считаю, что в ЦСКА нет никакого кризиса российских игроков. То, что в сборную вызвали восемь спартаковцев, это не показатель. Карпин просто смотрит разных игроков для национальной команды и использует разные варианты связок молодых футболистов. Поэтому о каком-то затяжном кризисе я бы сейчас не стал говорить точно.

Не знаю, могли ли вызвать в сборную Облякова, Заболотного и Мухина. Может, кто-то из них сейчас травмирован, а кто-то просто не в обойме, не могу сказать, но сейчас время экспериментов. Результаты на сборную не давят и можно просматривать молодых игроков на перспективу.