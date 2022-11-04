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Алдонин: «В ЦСКА нет никакого кризиса российских игроков»

вчера, 22:13

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о российских футболистах «армейцев».

Считаю, что в ЦСКА нет никакого кризиса российских игроков. То, что в сборную вызвали восемь спартаковцев, это не показатель. Карпин просто смотрит разных игроков для национальной команды и использует разные варианты связок молодых футболистов. Поэтому о каком-то затяжном кризисе я бы сейчас не стал говорить точно.

Не знаю, могли ли вызвать в сборную Облякова, Заболотного и Мухина. Может, кто-то из них сейчас травмирован, а кто-то просто не в обойме, не могу сказать, но сейчас время экспериментов. Результаты на сборную не давят и можно просматривать молодых игроков на перспективу.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 00:36
Если коротко, то 2 части выделю. Первая. ЦСКА, да и вообщк никому эта процедура не нужеа. Вторая. Пртгнозы это ре моя область, сфера, тема. А с остальным стгласен.
ABir
ABir
сегодня в 00:20
Тренеру сборной виднее
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:46
В нашем клубе достаточно молодых и перспективных ребят.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:42
МНе вообще пофиг как игра в плюсы-минусы,так и в осмысление деталей моего скромного поста,вырывая их из контекста.Я вроде ясно написал,что биться сейчас за представительство членов команды в сборной,которая не решает никаких практических задач(при наличии собственных проблем в организации игры и достигнутых результатов),вообще смешно.Валера правильно делает,втаскивая всех мало-мальски заметных и потенциально имеющих перспективы роста футболистов в расширенный список,и включая половину своей команды,чтобы не прерывать рабочий процесс и не лишаться влияния на них,на определённое время.А ЦСКА -то это для чего??? Все в сборе,вот и пусть тренируются и побеждают,а не теряют в 4 играх 8 очков.Кого "щекочет" формальное отношение игроков к сборной-его личное дело.Так что я никого ни с кем не сравнивал,и не собираюсь.Сравним на поле,в очной встрече.Первый будет Агапов...Какой счёт я спрогнозировал-уже есть,а это будет моё несостоявшееся желание,или сбывшаяся мечта-увидим.СЕгодня я "Химки" спрогнозировал точно,вопреки мнению подавляющего большинства отметившихся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Уважаемый. Вы правда искренне считаете, что Обляков и Мухин слабее Агапова (НН), Бевеева (Урал), Ахметова????,, Крапукаса ( Локо), Пруцева , которых вызвали? Если это так. то я сильно разочарован.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:19
ЦСКА сейчас не до того.Мухин-сырой,опасный для команды,бродящий вкруг да около карточек предупреждений и удалений.Вспоминать Зе БОлотного вообще нынче странно.Ну Облякова с натяжкой можно числить,но ведь им всё время дыры в команде затыкают,поэтому его "миссия не определена".А про нынешнюю сборную вообще тосковать не следует.
Гость
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