Гвардиола: «Ибрагимович прав. В „Манчестер Сити“ моё эго выше другого»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича о перспективах Эрлинга Холанда.
Ибрагимович прав, абсолютно прав. В этом клубе, в этой команде моё эго выше любого другого человека, каждого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг забивает по три мяча, когда для него создаются все моменты. Я так ему завидую! Честно, очень завидую!
Я сказал ему: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше никаких голов, иначе газеты не будут говорить обо мне и только обо мне». Ибрагимович прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать ещё одну книгу.
Ранее Ибрагимович заявил, что Гвардиола мешает своим игрокам становиться лучше и прогрессировать из-за своего эго. По мнению шведского игрока, прогресс нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда будет зависеть от него самого, а не от Гвардиолы.