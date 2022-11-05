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Гвардиола: «Ибрагимович прав. В „Манчестер Сити“ моё эго выше другого»

вчера, 11:50

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича о перспективах Эрлинга Холанда.

Ибрагимович прав, абсолютно прав. В этом клубе, в этой команде моё эго выше любого другого человека, каждого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг забивает по три мяча, когда для него создаются все моменты. Я так ему завидую! Честно, очень завидую!

Я сказал ему: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше никаких голов, иначе газеты не будут говорить обо мне и только обо мне». Ибрагимович прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать ещё одну книгу.

Ранее Ибрагимович заявил, что Гвардиола мешает своим игрокам становиться лучше и прогрессировать из-за своего эго. По мнению шведского игрока, прогресс нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда будет зависеть от него самого, а не от Гвардиолы.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 14:23
С лысым МС никогда ЛЧ не возьмёт
The_Beck
The_Beck ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:50
Оо, у нас тот глор который не знает правды. Почитай инфу про период Ибры в Барсе. Там как раз таки Пеп его слил.
memphis
memphis ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:49
Им ещё Моуриньо надо подключить к перебранке
Брулин
Брулин
вчера в 12:42
Похоже на переписку Энгельса с Каутским)
Elliada
Elliada
вчера в 12:38
Ибрагимович провел год в Барселоне и винит Гвардиолу в своих проблемах? Не дает расти игрокам? Гвардиола всем одинаково дает время на поле. Если не можешь себя показать, это твои проблемы. Если игрок хочет уйти, он никого не держит. Лерой Сане и Ферран Торрес ушли. И что они лучше стали играть?
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 12:21
Холанд-это такой же как и Мбаппе и Неймар-пофеерит пару лет и затухнет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нет сейчас достойной смены Лео и Рону!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
Красиво Хосеп ответил Ибрагимовичу! Как сейчас это называется - лёгкий троллинг? Главное, что бы Ибра понял, а то до него может и не дойти!
Crest
Crest
вчера в 12:09
Потолок Холанд уже пробивает, но и приходил он в МС не в качестве ноунейма.
Тут каждый прав по своему, но кто будет в итоге прав покажет время.
Гость
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