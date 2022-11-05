Гвардиола: «Ибрагимович прав. В „Манчестер Сити“ моё эго выше другого»

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на слова нападающего «Милана» о перспективах .

Ибрагимович прав, абсолютно прав. В этом клубе, в этой команде моё эго выше любого другого человека, каждого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг забивает по три мяча, когда для него создаются все моменты. Я так ему завидую! Честно, очень завидую!

Я сказал ему: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше никаких голов, иначе газеты не будут говорить обо мне и только обо мне». Ибрагимович прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать ещё одну книгу.