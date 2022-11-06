Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Талалаев: «Мы в таком положении, что очки нужно брать в каждом матче»

вчера, 20:40
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги матча РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

Когда плохо, то нужно откровенно сказать, что плохо. Первый тайм мы провалили. Давно не было такой неосмысленной, разобранной игры в исполнении команд, особенно моей — пропустили гол со стандарта, когда «Крылья» не так уж и сильны в этом компоненте. Наоборот, это мы рассчитывали забивать со стандартов! У соперника самое опасное в стандартах — это контратаки, и об этом мы предупреждали команду. Во втором тайме были моменты: например, Чурич должен был один точно забивать. Тогда могло сложиться все немного иначе. Но на сегодняшний день соперник предложил нам такую скорость работы с мячом, с которой мы пока не готовы работать. Это объективно.

Мы в таком положении, что очки нужно брать в каждом матче. Мы делали всевозможные попытки в каждом из поединков, вы видели. И мы были близки к этому. А сегодня, наоборот, далеки. Понимаю, есть стратегия, по которой можно определить равных по уровню игры соперников и пытаться бороться только с ними, а на остальных ставить эксперименты. Но мы не будем идти по такому пути, так как наш тренерский штаб ставит задачу совершенствовать игру и улучшать футболистов от матча к матчу. Если бы я смог ответить, почему не удалось настроить игроков, мы бы вышли не так, как вышли сегодня. Усилия прикладывались, были индивидуальные собеседования. Сегодня все понимали, что набери мы 3 очка, останется один шаг, и можно было бы с другим настроением уходить на перерыв. У ребят есть это понимание. Может быть, мы с тренерами выбрали неправильную тактику. Но что выбрали, то выбрали. Мы отталкивались от себя. Есть такое понятие как «пресыщение работой». Сейчас мы в таком моменте. Шли-шли, наблюдалось поступательное движение вперед и в играх, и в тренировках. Такое бывает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин: «Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах»
Вчера, 22:43
Рязанцев: «„Зенит“ — классная команда, будет интересная игра»
Вчера, 20:52
Рязанцев: «Обговорим всё вместе, потому что у нас печальное положение»
Вчера, 19:59
Ганчаренко: «Мы хорошо умеем контролировать игру, которая даётся нам»
Вчера, 18:50
Фёдоров: «Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята»
Вчера, 18:16
Малафеев высказался о ретро-матче сборных России и Бразилии
Вчера, 17:22
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:39
Говорит что Торпедо не заслуживает играть в РПЛ не правильно, пацаны добились выхода своим трудом, но уровень футболистов к сожалению не дотягивает, команду собирали чисто для результата (выход в РПЛ)много возрастных игроков.
Ну и моменты были. Крыльям больше повезло. Они забили что создали. Второй это вообще на контратаке забили, когда Торпедо пошло вперёд забивать, чтоб сравнить счёт
К ребятам из "Торпедо" никаких претензий - играли как могли, по максимуму. А вот Талалаеву большой самарский привет! И "Ахмат" проиграл дома, когда он там командовал, теперь вот "Торпедо". Ответочка своеобразная дорогому Талалаеву за то, что с самый сложный момент трусливо бросил "Крылья".
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:22
Ничего,у Зенита заберете очки.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:02
Есть большая вероятность, что Торпедо уже не спасётся.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:00
Много взял...
Georgud
Georgud
вчера в 21:00
Гнать нужно физрука Талалаева вввввон!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:49
Положение скверное, как после залета, надо рожать. Успеха!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:47
Очки надо брать, а вы их отдаёте.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 