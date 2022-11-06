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«Ростов» одолел «Динамо» в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ростов» переиграл «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ (2:1).

Счет открыл на 66-й минуте Кирилл Щетинин, а удвоил преимущество команды Данил Глебов на 83-й. Гости отыграли один мяч — на 87-й отличился Константин Тюкавин.

Южане идут на 3-й строчке (32 балла), «бело-голубые» расположились на 6-й позиции (26 очков).

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Все комментарии
Лёха на Дону
Лёха на Дону
сегодня в 00:51
Такое ощущение, что фан уйди, только в Ростове задействован, или я что-то не так понимаю!? Может команде тогда лучше играть на олимпе, там и то будет больше зрителей
Лёха на Дону
Лёха на Дону
сегодня в 00:49, ред.
Ростов без легов показывает конкурентный футбол, да с ошибками, да не всегда зрелищно, но главное, что есть результат! По сути, не так уж и много у нас таких команд!
Уберите с Питера латиносов и будет команда в середине таблицы...
161регион
161регион ответ Рourquoi pas... (раскрыть)
сегодня в 00:25
И подпольная кличка П.ся
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:12
Хороший получился матч.
a-league
a-league
вчера в 22:26
Комментаторы-то как были расстроены результатом )))
Рourquoi pas...
Рourquoi pas... ответ 161регион (раскрыть)
вчера в 22:16
Ну не надо Серегу через "И"! Пёс он!!!
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 22:07, ред.
Тяжёлый матч, непростая победа. Динамо, конечно, не подарок! Изначально опассалсо за результат, (ещё задолго до 0 ударов в 1 тайме). Всех сочувствующих - с победой! Жаль, красно-белые лягнули рульками...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:07
Вы мало вчера отхватили от Ахмата?! Не трогайте ДИНАМО, без вас разберемся.
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
вчера в 22:06
С Победой Ростов!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:04
Динамо...вне Москвы - лишь 1 победа...и то в далёком августе...4 месяца назад...
Несерьёзно для команды с призёрскими амбициями...
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:47
Поговорим в конце сезона. Вот там и поглядим- у кого ступор...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:45
Этот матч закономерность, как иметь моменты, но транжирить, а на контре в поймать и забить, без пенок и штрафных, чистые голы, у московских коммутаторов сегодня ступор, нечем крыть))
161регион
161регион
вчера в 21:44
Ростов и всех Ростовских с победой!!! Тяжелая игра...привезли себе опять не обязательный гол в концовке... Письякова жалко что не на ноль отыграл... Глебушка оформил гол красавец... Вобщем я доволен не столько игрой, сколько результатом...
P. S. Радости полные штаны и настроение на неделю вперед
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:43
Сегодня Ростов 2-й клуб РПЛ выигравший дома, принимавшие проиграли, все кроме , Уралмаш и Ростсельмаш в этом туре КРАСАВЦЫ!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:38
Ростов продинамил Динамо. Тур с печальными результатами для столиц.
Сп62
Сп62
вчера в 21:37
Для Динамо данный матч - несчастный случай. По игре должна быть победа, по результату поражение.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ vitalik dobroy (раскрыть)
вчера в 21:37
Не впервой так что привычно))
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:34
Да уж! Сокрушались просто слёзно!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:33
Поздравляю капитана Ростова Даниила Глебова с 23 летием и с победным голом. Хороший подарок сделал кэп сам себе и всем болельщикам Ростова
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:30
Ростов с победой,хорошо сыграли.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:28
Всё кроме голов))!!! Даже комментаторы были ЗА
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
Без везения голов красивых не было, любой гол чья-то ошибка, МЮ 2 часа ранее тоже пропускал от везения сопернику и из-за своих ошибок
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:25
Ростов с прекрасной победой!Остаёмся в тройке лидеров!Особо одарённым -Ростов футбольный город,если бы не 56ьный фан id на матче было бы не менее 25000
ZeroRiot
ZeroRiot ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:25
Лаксальт тоже пропускает.
adekvat
adekvat
вчера в 21:24
Смотря последнии новости Карпин тренером оказался, а Дзюбе два по физкультуре.
Аспект
Аспект
вчера в 21:22
Валера достоин уважения: упрямо гнёт свою линию и при этом довольно успешно нагибает соперников.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:21
Николай Комличенко в каждом матче приносит пользу команде. Сегодня 2 голевых паса
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:20
Кроме Ростова.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 21:20
Никто не сдулся, просто некоторых- надо изгнать из команды!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:18
Я бы посчитал главным достижением не это,а стопроцентный состав из граждан России.Что ,в принципе,опровергает тезис о критической необходимости в гастарбайтерах в "космических масштабах",на что свалились "Зенит" и,увы,ЦСКА.Другие не намноого лучше,даже провинциалы-аутсайдеры таблицы.
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