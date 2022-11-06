«Ростов» одолел «Динамо» в матче Премьер-Лиги

«Ростов» переиграл «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ (2:1).
Счет открыл на 66-й минуте Кирилл Щетинин, а удвоил преимущество команды Данил Глебов на 83-й. Гости отыграли один мяч — на 87-й отличился Константин Тюкавин.
Южане идут на 3-й строчке (32 балла), «бело-голубые» расположились на 6-й позиции (26 очков).
хотя и проиграли.
Первый тайм провели неплохо, владели мячом, комбинировали, были по воротам. Исполнили и пару неплохих контратак, в ходе одной из которых Федя запорол выход 2 в 1, хотелось выписать розог ему..
После перерыва перевес и давление Динамо усилились и, казалось, сможем додавить.
Однако, в целом вполне прилично проведший матч Маричаль в одном моменте всё же киксанул и привёз банку- имея вполне приличную позицию в единоборстве, на ровном месте продул её Комличенко, и тот с голевой передачей не сплоховал.
Гол Глебова по игре был, пожалуй, перебором (хотя исполнен был отлично).
Отметил бы, что сегодня Йоканович несколько зевнул момент с заменами-
во втором тайме явно сели на обода Макаров и Нгамалё, да и Федю стоило давно поменять, он устал и вообще был не в ударе.
Минут на 10 замены опоздали, кмк.
А Макаров с Лаксальтом после сегодняшних горчичников пролетают мимо последнего тура в этом году, обидно..
Ростовских- с заслуженной победой, вытащенной на зубах и на отличной реализации.
Ну а мы унывать не станем, т.к. несмотря на эту баранку, неплохой футбол
у нас продолжает наклёвываться..
хотя и проиграли.
Первый тайм провели неплохо, владели мячом, комбинировали, были по воротам. Исполнили и пару неплохих контратак, в ходе одной из которых Федя запорол выход 2 в 1, хотелось выписать розог ему..
После перерыва перевес и давление Динамо усилились и, казалось, сможем додавить.
Однако, в целом вполне прилично проведший матч Маричаль в одном моменте всё же киксанул и привёз банку- имея вполне приличную позицию в единоборстве, на ровном месте продул её Комличенко, и тот с голевой передачей не сплоховал.
Гол Глебова по игре был, пожалуй, перебором (хотя исполнен был отлично).
Отметил бы, что сегодня Йоканович несколько зевнул момент с заменами-
во втором тайме явно сели на обода Макаров и Нгамалё, да и Федю стоило давно поменять, он устал и вообще был не в ударе.
Минут на 10 замены опоздали, кмк.
А Макаров с Лаксальтом после сегодняшних горчичников пролетают мимо последнего тура в этом году, обидно..
Ростовских- с заслуженной победой, вытащенной на зубах и на отличной реализации.
Ну а мы унывать не станем, т.к. несмотря на эту баранку, неплохой футбол
у нас продолжает наклёвываться..