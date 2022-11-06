Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Осинькин: «В конце мы слишком успокоились, начали играть без мяча»

вчера, 19:42
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» в РПЛ (2:0).

Лёгкой победу назвать нельзя. В конце мы слишком успокоились, начали играть без мяча. В таких матчах контроль должен быть лучше, а простых потерь должно быть меньше. Тогда мы контролировали игру, не только обороняясь, но и играя с мячом.

Не было даже намёка, что при 0:2 «Торпедо» бросит играть. В концовке два момента могли закончиться двумя голами в наши ворота.

Ответ на вопрос, почему тот или иной игрок не забивает — самый сложный в футболе. Если бы можно было сказать, чтобы футболисты лучше забивали, подскажите мне. Работаем над этим. Пока реализация не на том уровне, на котором бы хотелось.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бавария» возвращается в лидеры, но всё только впереди. Обзор тура в топ-5
Сегодня, 01:41
«Бетис» и «Севилья» сыграли вничью, в матче 3 удаления
Сегодня, 01:03
Гол бывшего защитника «Спартака» помог «Марселю» одолеть «Лион»
Сегодня, 00:48
«Ювентус» переиграл «Интер» и идёт в топ-5 Серии А
Сегодня, 00:39
«Вильярреал» уступил «Мальорке»
Вчера, 22:24
«Лацио» одержал победу в римском дерби
Вчера, 22:14
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:44
Овсянников сегодня чутка попожарил на выходах, конечно, повезло, что оборона подчистила. Надеемся, в следующей матче снова увидим его спокойным, хладнокровным и на 200% контролирующим ход игры.
Шитов - слаб в игре. Такое даже Цыпченко забил бы.
Остальные отыграли более-менее, на четвёрочку. Есть куда прибавлять. Бейлу, Констанце и Пиняеву за матч твёрдые пятёрки, отличники наши!)
Ну и давайте в следующем домашнем матче без глупых привозов пенальти в своей штрафной и без оригинальных находок типа Шитова в старте.
Максу Глушенкову здоровья и скорейшего возвращения на поле!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:50
С победой Крылья... Торпедо не унывать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 