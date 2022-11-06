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Дзюба может перейти в «Торпедо»

вчера, 14:17

Нападающий Артем Дзюба может вернуться в РПЛ.

По данным источника, летом у форварда были предложения от «Торпедо» и «Оренбурга». Московский клуб до сих заинтересован в подписании Дзюбы.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Артем разорвал контракт с «Аданой Демирспор».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:00
Супермен Дзюба съездил в Европу и узнал свою настоящую цену...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:40
Он себя с Торпедо ассоциирует наверно). Во всех смыслах). Ну конечно же! Торпедо.
Брулин
Брулин
вчера в 15:23
Наверно ошиблись не Торпедо а в Тоттенхэм
112910415
112910415
вчера в 14:58
Артём хотел в команду, занимающую первую строчку !
в известном смысле, условие соблюдается ... )
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:55
За московское Торпедо играли Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, между прочим, Олимпийские чемпионы, и этот персонаж только испортит картину, имидж клуба, если, конечно, он остался....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:35, ред.
От восхода до обеда Дзюба перейдёт в "Торпедо".
От обеда до заката-где уже играл когда-то.
Тёмной ночью, до рассвета, вы его ищите ГДЕ-ТО.
Наш Артёмка не бездельник и летит на запах денег.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:31
Дзюба уже всем показал свою торпеду
Foxes
Foxes
вчера в 14:20
Торпедо не плохой вариант, для Дзюбы!
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