Дзюба может перейти в «Торпедо»

Нападающий Артем Дзюба может вернуться в РПЛ.
По данным источника, летом у форварда были предложения от «Торпедо» и «Оренбурга». Московский клуб до сих заинтересован в подписании Дзюбы.
Сегодня в СМИ появилась информация, что Артем разорвал контракт с «Аданой Демирспор».
в известном смысле, условие соблюдается ... )
в известном смысле, условие соблюдается ... )
От обеда до заката-где уже играл когда-то.
Тёмной ночью, до рассвета, вы его ищите ГДЕ-ТО.
Наш Артёмка не бездельник и летит на запах денег.
От обеда до заката-где уже играл когда-то.
Тёмной ночью, до рассвета, вы его ищите ГДЕ-ТО.
Наш Артёмка не бездельник и летит на запах денег.