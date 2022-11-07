Неймар: «Единственный путь, уводящий от ошибок — быть внимательным»

Нападающий ПСЖ высказался о своем стиле игры.

Я не знал, насколько контактная и интенсивная игра мне предстояла во Франции. Единственный путь, уводящий от ошибок — быть внимательным, собранным, чтобы не получить такие травмы, от которых я страдал после прошлых столкновений. Чем больше люди пытаются меня сбить, тем сильнее я хочу идти в дриблинг. Для меня это единственная возможность защитить себя и атаковать соперника. Я не знаю, как еще можно взломать оборону, я не умею играть в защите в том же стиле, поэтому я пользуюсь ведением мяча.