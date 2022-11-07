Марле: «Преимущество „Марселя“ к перерыву выглядело логичным»

Экс-футболист «Марселя» прокомментировал победу своей бывшей команды над «Лионом» в Лиге 1 (1:0).

Заслужил ли «Марсель» победу? Да, в первом тайме «Марсель» старался увеличить темп игры, направив 5 игроков в атаку. На 13-й минуте Тальяфико спас команду, Санчес действовал уверенно. Преимущество «Марселя» к перерыву выглядело логичным, даже если учитывать тот факт, что гол был забит с углового, когда Верету отправил мяч чертовски точно прямо на голову Жиго. Во втором тайме игра выровнялась, но «Марсель» смог спокойно отыграть, без паники.