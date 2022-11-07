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Педринью отстранён от тренировок с основным составом «Локомотива»

вчера, 20:47

Бразильский нападающий «Локомотива» Педринью отстранён от тренировок с основной командой из-за разногласий с тренерским штабом.

Игрок не попал в заявку на матч 16-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2), что также является частью воспитательных мер. Клуб их применил из-за того, что футболист пока не принимает требования нового тренерского штаба.

Бразилец перешёл в «Локомотив» в сентябре нынешнего года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:26
Вполне себе перспективный игрок. Олна проблема- мяч передерживает частенько, чем игру тормозит. Но в нынешнем составе 100% не лишний будет. Пора уже с тренером определяться и порядок наводить
makkie
makkie
вчера в 23:33
Так в Локо физруки собрались, какие там требования?
Педриньо так-то интересный футболист, просто попал не в ту команду и не в то время. Вот бы его в Спартак забрать - нам как раз креативщика не хватает в атаку.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:50
Заразная болезнь,идущая от "Зенита"???
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:07
На кол засранца!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:29
А не принимает требований тренерского штаба потому, что ни во что не ставит чемпионат, в который приехал выступать.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:19
Пердинья, беги! Это не твой клуб!
pomor45
pomor45
вчера в 21:03
С тыла стало поспокойнее. Можно больше уделить внимания тому, что впереди.
Tostao
Tostao
вчера в 21:02
Вот потому он и Педринью.))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:50
гнать взашей, педринью нам такие не нать
Futurista
Futurista
вчера в 20:49
Педринью довыпендривался...
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