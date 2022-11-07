Педринью отстранён от тренировок с основным составом «Локомотива»

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вчера, 20:47

Бразильский нападающий «Локомотива» отстранён от тренировок с основной командой из-за разногласий с тренерским штабом.

Игрок не попал в заявку на матч 16-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2), что также является частью воспитательных мер. Клуб их применил из-за того, что футболист пока не принимает требования нового тренерского штаба.

Бразилец перешёл в «Локомотив» в сентябре нынешнего года.