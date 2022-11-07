Педринью отстранён от тренировок с основным составом «Локомотива»

Бразильский нападающий «Локомотива» Педринью отстранён от тренировок с основной командой из-за разногласий с тренерским штабом.
Игрок не попал в заявку на матч 16-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2), что также является частью воспитательных мер. Клуб их применил из-за того, что футболист пока не принимает требования нового тренерского штаба.
Бразилец перешёл в «Локомотив» в сентябре нынешнего года.
Педриньо так-то интересный футболист, просто попал не в ту команду и не в то время. Вот бы его в Спартак забрать - нам как раз креативщика не хватает в атаку.
Педриньо так-то интересный футболист, просто попал не в ту команду и не в то время. Вот бы его в Спартак забрать - нам как раз креативщика не хватает в атаку.