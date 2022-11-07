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Объявлен состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

вчера, 20:21

Сборная Бразилии объявила состав на чемпионат мира в Катаре.

В окончательную заявку попали 26 футболистов:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Даниэль Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва («Челси»).

Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно («Ньюкасл»).

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар (ПСЖ), Педро («Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:52
Довольно боевой состав, но вот как этот состав сыграет ?
протон
протон
сегодня в 00:14
С Фирмино не понятно (пригодился бы возможно), Д Алвес удивительно, а так вратари топ, центрдефы в порядке (не непроходимые, но у кого лучше?), нападение уступает (если уступает) только Франции, опорник один из лучших, ну и Неймар один фиг один из лучших, в общем Бразилия претендент из главных.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:02
Как всегда звездная сборная, на каждой линии есть игроки способные взять лидерство на себя, ну или начать перетягивать одеяло, в этом и есть главная проблема сборной.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:46
А что с Фирмино?
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:56
Что к чему? Зачем, для чего? Без вопросов, так без вопросов.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 22:49
Сборная Бразилии в ее угрожающем и звездных смыслах мертва уже лет как 20. Последний суперсостав 2002 год. После этого ни ярких побед ни по настоящему громких звезд не было. Да и судя по всему не предвидится.КАКБЭ Ришарлисон Рафинья Неймар супротив тех Рональдиньо Роналдо и Роберто Карлсона-ну такое.. 1/8 потолок..
KnowSoccer
KnowSoccer ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:32
Бразильская система - забить больше, чем пропустить. Соперники есть правда покруче. Уж в линии защиты и полузащиты точно!
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 22:30
Алвес до сих пор в строю, куда ж без легендарного дядьки) удачи бразильцам)
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:54
Отличный состав в котором нашлось место и тем кто отлично проявляет себя в топ клубах европы, и тем кто сильно отыграл в Бразильской СерииА! Состав состоящий из сплава опыта и молодости, состав который может побороться за победу на ЧМ!
Отдельно рад за игрока Арсенала - Габриэля Мартинелли! Игрок который проделал путь от низших дивизионов Бразилии до основы Арсенала за какие то 3-4 сезона! На мой взгляд сборная Бразилии является одними из фаворитов турнира в Катаре!
dok66
dok66
вчера в 21:35
Собрали лучших на сегодняшний момент . Но не факт , что это сыграет .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:22
Слабейший состав сборной как по мне.... Три игрока из мёртвого МЮ.
Каземиро конечно же заслуживает попадание... По остальным вопросы.
Старый Дани Алвес самый классный игрок в составе... Но может он и вправду уже слишком стар? Если его даже в мертвой Барсе не оставили.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:03, ред.
Почему столько старых защитников?
pomor45
pomor45
вчера в 20:53
Вы можете себе представить хоть одного из этих игроков в РПЛ? Нет и не будет. Денег таких, чтобы они были тоже нет и не будет. И не задавайте больше вопросов о качестве российского футбола и его чемпиона, а довольствуйтесь тем, что есть. Как говорится, по Сеньке и шапка.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:24
Гиоргобиани стал лучшим игроком.
Солдатенков прокомментировал попадание в итоговый состав сборной России.
Карпин мог возглавить сборную Армении.
Вот эти три , только за сегодня.
makkie
makkie
вчера в 20:23
Судя по количеству нападающих, сборная Бразилия собирается играть сугубо в атаку )))
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