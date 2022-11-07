Объявлен состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Сборная Бразилии объявила состав на чемпионат мира в Катаре.
В окончательную заявку попали 26 футболистов:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).
Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Даниэль Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва («Челси»).
Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно («Ньюкасл»).
Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – «Арсенал»), Неймар (ПСЖ), Педро («Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»).
Отдельно рад за игрока Арсенала - Габриэля Мартинелли! Игрок который проделал путь от низших дивизионов Бразилии до основы Арсенала за какие то 3-4 сезона! На мой взгляд сборная Бразилии является одними из фаворитов турнира в Катаре!
Отдельно рад за игрока Арсенала - Габриэля Мартинелли! Игрок который проделал путь от низших дивизионов Бразилии до основы Арсенала за какие то 3-4 сезона! На мой взгляд сборная Бразилии является одними из фаворитов турнира в Катаре!