Объявлен итоговый состав сборной России на ноябрьский сбор

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вчера, 19:25

Тренерский штаб сборной России во главе с назвал состав команды на ноябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана.

В список попали 30 футболистов:

Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН», Нижний Новгород), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Фёдор Чалов ( ЦСКА , Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Сычевой («Оренбург»).

С Таджикистаном матч пройдёт 17-го ноября в Душанбе, с Узбекистаном — 20-го в Ташкенте.