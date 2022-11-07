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Объявлен итоговый состав сборной России на ноябрьский сбор

вчера, 19:25

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав команды на ноябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана.

В список попали 30 футболистов:

Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН», Нижний Новгород), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Сычевой («Оренбург»).

С Таджикистаном матч пройдёт 17-го ноября в Душанбе, с Узбекистаном — 20-го в Ташкенте.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:40
От легионеров больше вреда, чем пользы ? Прошу аргументировать ваше мнение. Если вам интереснее смотреть на игру российских футболистов - ради бога, но думаю, с вами согласятся немногие. В том числе и я.
протон
протон
сегодня в 00:17
Думаю, ЧР прерывается потому, что участвующим в нашем чемпионате игрокам своих сборных, типа, надо готовиться к ЧМ, хотя, таковых у нас очень мало. А игры нашей "сборной" сочинили, чтобы паспортисты не скучали, да и нас - болельщиков, типа, чем-то развлечь ))) Но кипиш на счёт "малообоснованного" перерыва в ЧР поднимать обязательно надо, здесь ещё одно основание твоей правоты, более стратегическое - глядишь, постепенно и сбагрим из России всех легионеров, от которых гораздо больше вреда, чем пользы!
протон
протон
сегодня в 00:16
Пусть хоть здесь побиваются, хотя, не видать нам по ходу международных турниров...даже боюсь представить сколько лет. К примеру, на свою первую Олимпиаду, сборная СССР поехала спустя тридцать!!! лет со времён основания Союза, поэтому, пусть играют хоть с зимбабвой, хоть с мадагаскаром-будет хоть мало-мальский опыт международных встреч, вот только на сколько поколений это растянется???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 23:42
В отличие от вас, я являюсь диванным экспертом, поэтому интересуюсь у профессионала в вашем лице, какую пользу нашей сборной принесут такие матчи ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:41, ред.
Ха! Из 30-ти человек 6 - из Ростова. Валера - сама непредсказуемость!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:39
Разве ещё кого-то может интересовать этот животрепещущий вопрос ? Главный тренер поиздевался над всеми, а мы и уши развесили.
Tostao
Tostao
вчера в 22:18
Мертвый Чалов, деревянный Комличенко... "супер нападение".
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:18
После этих двух встреч можно давать оценку Карпину и сборной!Не дело,из пустого в порожнее переливать.
adekvat
adekvat
вчера в 22:02
Сколько человек будет внукам рассказывать что играли за сборную России благодаря Карпину.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 21:28
В сборной игроки из 12-ти команд РПЛ. Что-то не припомню такого.
vinyardrip
vinyardrip ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 20:59
Нет это соперники, кто стоит дешевле, чтобы поиграть не скучно, ну и да если не впадлу
pomor45
pomor45
вчера в 20:58
Сборная без вратарей и нападающих.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:50
Диванные эксперты с своими подколами никак не могут расстаться, в сложившихся условиях даже такие матчи принесут пользу сборной, Георгиевичу и парням удачи и без травм!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:32
А Таджикистан и Узбекистан это соперники России на чемпионате мира?
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:31
Что Пиняева привлекли - это очень хорошо! Наконец, мы не побоялись взять в сборную совсем юных ребят. Ещё бы Тюкавина, конечно, надо было. Почему та же Германия, Италия, Франция не боятся вызывать в первую сборную своих талантливых юнцов, которые там наводят шороху, а мы по жизни очкуем? Но вот что в сборной делает престарелая дыра Шунин, вот это самый большой вопрос!
vinyardrip
vinyardrip ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
То ж удивился)) Надо прицепом добавить, ну а вдруг 4 резко отравятся?))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 20:25
а ничего, что ни одного вратаря от Зенита?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 20:08
Если уж наигрывать молодежь то вместо Комличенко вызвали бы лучше Тюкавина
ns5yrrahp63p
ns5yrrahp63p
вчера в 20:04
Состав большой, много перспективных для проверки
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:50
Хорошо, что взяли Пиняева! Кому как не ему 18 летнему играть в таких товарниках и набираться опыта! В перспективе может вырасти в большого мастера (задатки есть)! А со временем и обстановка глядишь поменяется ( не вечно же такая хрень будет) а у нас молодёжь возмужает!
monah-10
monah-10
вчера в 19:41
Да на94, Узьекистану проиграют, у Таджикистана выйграют, прям здесь и сейчас в мини футболе сборная России проигрывает сборной Таджикистана 10-7.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 19:34
А че так мало вратарей? 2 игры, со сборными элитного мирового масштаба.. Я бы по 4 на каждый тайм взял)) Ну а чё?, а вдруг?)) А ваще без шуни дело пропало. Прям звезда-звезда))))
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