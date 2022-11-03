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Опубликован расширенный список сборной России на ноябрьский сбор

вчера, 20:26

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список национальной команды на сбор в ноябре.

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону).

Защитники

Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелёхин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН», Нижний Новгород), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба – «Краснодар»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба –«Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Сычевой («Оренбург», Оренбург).

Сборная России проведёт контрольный матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 04:23
Странно что Кругового нет в списке.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 02:37
Ну и кому вся эта хрень со сборной нужна ? Деньги деть некуда ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:04, ред.
Очередной распил выделенного бюджетного бабла по карманам узкого слоя "трудящейся интеллигенции".
За подобное, Товарищ Коба всех причастных к стенке бы поставил..., под общие аплодисменты трудящихся масс.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:53
...а смысл дурацкий, наш ответ Чемберлену, вроде как Катар на носу, вот и мы во всей красе! Идиотизм!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:05, ред.
А я предлагаю вообще не обсуждать ни состав сборной, ни саму будущую игру, ни её результат. Какой смысл ? Надо быть благоразумным.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:02
Как-то давно я пять лет жил в Ростове и вроде тогда с чувством юмора у ростовчан все было нормально.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:38
Что-то тревожно,говорят,что сборная Таджикистана на пике готовности...Скорее бы Миллер бразильянцам пачпорта пробил.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:32
Половина Ростов, половина Спартак , Валера верим !
andsuman
andsuman
вчера в 21:21
Мы начинаем КВН!
Для чего?
- Для чего?
5555_DEIVID_8888
5555_DEIVID_8888 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:20
Шунин конечно плох, но питерские криворучки тоже не вариант.
drixor
drixor
вчера в 21:14
чалый единственный от цска и тот лишний!!!
шунька и селихов - это конечно издевательство !!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:13
Если Шунин тот камень, на котором Карпин намеревается возвести эту экспериментальную постройку, то она прочнее стояла бы на песке.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:00
Даже в расширенном списке просматриваются узкие места!
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:00
Странный коммент. Вы понимаете что такое расширенный состав?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:54, ред.
Немного не дотянул Карпин до четырех составов, только на три состава игроков хватает, но с запасом.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:51
Центральному защитнику Ростова Виктору Мелёхину всего 18 лет
Для центрального защитника это юный возраст. Он уже сказал что попадание в расширенный состав сборной большой стимул для него
протон
протон
вчера в 20:40
Пиняев в сборной - это интересно. Не знаю, выйдет ли на поле в матче, но потренироваться было бы как минимум неплохо для опыта!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:35
В составе много случайных людей. но для разнообразия можно всех через эту сборную пропустить. кроме таких как Ахметов, Чистяков (лавочник), Агапов, Бевеев и , конечно, Шунин.
Гость
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