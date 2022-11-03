Опубликован расширенный список сборной России на ноябрьский сбор

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вчера, 20:26

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список национальной команды на сбор в ноябре.

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону).

Защитники

Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелёхин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН», Нижний Новгород), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба – «Краснодар»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба –«Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА , Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Сычевой («Оренбург», Оренбург).

Сборная России проведёт контрольный матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.