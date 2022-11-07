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Жиру попадёт в заявку сборной Франции на чемпионат мира

сегодня, 09:33

Нападающий «Милана» Оливье Жиру попадет в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер национальной команды Дидье Дешам объявит состав в среду. Жиру на 2 гола отстает от рекордного показателя экс-игрока «Арсенала» Тьерри Анри, который забил за сборную Франции 51 гол. По поводу включения Жиру в окончательную заявку были сомнения, ибо после чемпионата Европы игрок не попадал в список национальной команды на регулярной основе.

В прошлом сезоне Жиру помог «Милану» выиграть Серию А.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 14:19
Жиру — точно не балласт для любой команды. На замену против подуставшей линии обороны он вообще топчик, если доставлять к нему мяч.
galem72
galem72
сегодня в 10:57
Салат уж точно погоды не испортит. Всяко нужно включать его в заявку.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 09:52
Я надеюсь что именно Жиру будет играть а не Бензема
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:36
Просто попасть в заявку не очень интересно, надо бы еще и на поле выйти.
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