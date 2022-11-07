Жиру попадёт в заявку сборной Франции на чемпионат мира

1667802828

сегодня, 09:33

Нападающий «Милана» попадет в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер национальной команды Дидье Дешам объявит состав в среду. Жиру на 2 гола отстает от рекордного показателя экс-игрока «Арсенала» Тьерри Анри, который забил за сборную Франции 51 гол. По поводу включения Жиру в окончательную заявку были сомнения, ибо после чемпионата Европы игрок не попадал в список национальной команды на регулярной основе.

В прошлом сезоне Жиру помог «Милану» выиграть Серию А.