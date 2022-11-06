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Гендиректор «Зенита»: «Чистяков выведен из основного состава клуба»

вчера, 14:27

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник Дмитрий Чистяков выведен из основного состава питерского клуба.

Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ trudogolik (раскрыть)
сегодня в 09:22, ред.
Неправда. Филимонов после того матча с Украиной провел в сборной ещё четыре игры и был в составе на ЧМ-2002.
протон
протон
сегодня в 01:19
А Клаудиньо с Малкомом и Венделом специально не забивали - их тоже надо убрать из основы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ trudogolik (раскрыть)
вчера в 19:54
Вы оправдываете Филимонова за ту детскую (без кавычек) ошибку, которая явилась решающей за право выхода в финальную часть ЧЕ-2000, ссылаясь на тяжёлую борьбу, и одновременно вешаете всех собак на Чистякова в очередном, проходном для команды, матче чемпионата России за ошибку, которая не играет никакой роли в текущем чемпионате . Несопоставимые ошибки.
Я понимаю, что в той ситуации на нашего вратаря нашло какое-то затмение, помешавшее ему спокойно перебросить мяч через перекладину, но это затмение непозволительно для голкипера сборной, поставившее на ней крест. И правильно поступили, отстранив Филимонова от дальнейшей карьеры в команде!
Вы говорите, что ТАК в премьер-лиге играть нельзя. Но ведь играют же, в том числе и голкиперы. Мир от этого не перевернулся и не перевернётся, а вот судьба Чистякова в большом футболе теперь под вопросом. Рад буду ошибиться.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:04
Очень странно. В команде есть такие пассажиры, как Алип или Адамов, но давайте прилюдно накажем своего воспитанника… Очень неприятный инцидент!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:26, ред.
Почему такое кардинальное решение ? В матче бывает всё, и никто не застрахован от ошибок. Чемпионство - то всё равно будет в "кармане" у "Зенита". Могу предположить следующее: была задача установить своеобразный рекорд - провести весь сезон без поражений, что вполне возможно, учитывая большие денежные вливания в команду. И вдруг "какой-то" Чистяков посмел нарушить планов громадьё, поставив на них жирный крест.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:21
Нашли козла отпущения))))
trudogolik
trudogolik
вчера в 17:20
Есть золотое правило, что нельзя ошибаться в такой простой ситуации. Вы помните ошибку Филимонова в матче с Украиной? После этого дорога в сборную ему была закрыта. Ошибка ошибке рознь, одно дело ошибаться в тяжелой борьбе, другое -халатность на пустом месте, как у Чистякова, Поэтому, я думаю, все правильно, нельзя в премьер-лиге так играть.Если эта инфа не утка, конечно.
puperr
puperr
вчера в 17:15
Странно, а почему с Лоуреном нет мужской беседы, за такой бездарный откат мяча назад? А почему нет мужской беседы с Караваевым, который коряво сыграл в своей штрафной? Или с Сантосом, потому что по бровке пропустил игрока Ахмата, подняв ручки? Или с Кузявым, который потерял игрока и не накрыл удар?
Чист
Чист
вчера в 16:46
и где наш хвалёный тренер гении а что же ты всю игру наблюдал и ничего не принял -у тебя все лучшие игроки России -в чём тогда гениальность -скорее всего судей подключат а то не дай бог не так пойдёт - вся игра Зенита если зависит от одного игрока -ну ладно он не удержал а нападающие ваши что делали --скисли
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 16:45
Разбил голубую мечту Мюллера.... Сезон без поражений...
drive45
drive45
вчера в 16:29, ред.
По меньшей мере странновато все это выглядит, что на самом деле после такого решения изменится? Разве есть гарантия того что сейчас кто-то из других игроков быстро войдёт в игру и не будет совершать подобных ошибок?

Так или иначе, руководству команды виднее, дальнейшие игры все покажут и расставят все по местам. Но на сегодня, разрыв между преследователями уменьшается, накал борьбы увеличивается, и очередное чемпионство Зениту не гарантированно.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 16:11
Чем он вредит если он не играет почти ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:10
Ну так он воспитанник…
Союзник противников
Союзник противников ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:08
У моего клуба пока ещё джентльменское соглашение с Миллером,о непокушении на обоюдную девственность.Переходы только через очищение другими клубами.ВСе остальные за последние 15 лет пострадали.Кто как вероятный конкурент,кто из жадности,кто просто-"по ходу жизни".Чтобы деньги(бюджет) освоить.
Кроликов
Кроликов
вчера в 16:05
Интересно, а если Мальком плохо сыграет его выведут?
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 16:03
теперь многие начнут боятся ошибки,кроме тех кто на запредельной зп,у них бронь,ловрен не даст соврать,косячил больше и чаще+ломается как хрусталь,а всё равно в старте
Kolenok
Kolenok
вчера в 16:02
Зенит играет для одного человека,которому глубоко пле..ть на болел и все принципы Ландскроны.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:57
Нет уж, извольте)...
Futurista
Futurista
вчера в 15:56
Выведен из трубы на чистую воду...
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 15:56
Все вчера говорили, что Ахмат победил на морально волевых))
drbjn3ragnkz
drbjn3ragnkz
вчера в 15:50
Ни один клуб рпл не откажется от основного защитника сборной, так что не пропадет.
Инсаров
Инсаров
вчера в 15:47
"Враз козла найдут, приведут и бьют: по рогам ему и про меж ему"...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:46
Проиграли - быстро нашли крайнего.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:39
За что его так жестоко ?
makkie
makkie
вчера в 15:16
Позор!

Теперь российским игрокам нужно трижды подумать, прежде чем переходить в Зенит. Сколько уже сгубили нормальных футболистов. Играли в прежних клубах, а перешли в Зенит - сразу затухли. Чистяков один из десятка таких бедолгах. Ну хоть заработали)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:16, ред.
Без комментариев...
Брулин
Брулин
вчера в 15:09
Клоуны, что ген Дир, что Орлов. Ну и сам игрок, который выбрал золотую лавку и скорее всего, получит пендаля оттуда.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:08
Жестоко они с ним! А вообще то ошибки случаются у всех.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:02, ред.
Всё правильно, раз перешёл за большими деньгами будь добр играй, а не отращивай бакенбарды, разве это игрок не смог конкурировать с привозчиком Ловреном и неповоротливым Родригао, тем более хорват почти пол сезона не играл, он думал ему по паспорту место в составе положено вот вам и результат всяких лимитов как их ослабляют так русские не умеют или не хотят конкурировать с иностранцами.
112910415
112910415
вчера в 15:02
возникло серьёзное подозрение, что он не бразилец ! )
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