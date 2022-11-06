Гендиректор «Зенита»: «Чистяков выведен из основного состава клуба»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник Дмитрий Чистяков выведен из основного состава питерского клуба.
Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник Дмитрий Чистяков выведен из основного состава питерского клуба.
Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.
Так или иначе, руководству команды виднее, дальнейшие игры все покажут и расставят все по местам. Но на сегодня, разрыв между преследователями уменьшается, накал борьбы увеличивается, и очередное чемпионство Зениту не гарантированно.
Так или иначе, руководству команды виднее, дальнейшие игры все покажут и расставят все по местам. Но на сегодня, разрыв между преследователями уменьшается, накал борьбы увеличивается, и очередное чемпионство Зениту не гарантированно.