Дзюба имеет три варианта продолжения карьеры

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вчера, 08:53

Российский нападающий , недавно покинувший турецкую команду «Адана Демирспор», имеет три варианта продолжения карьеры.

Приоритетный вариант — казанский «Рубин». Запасным вариантом является московское «Торпедо», но вероятность перехода в этот клуб зимой невелика. Также игрок может оказаться в другом турецком клубе.