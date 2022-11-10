Дзюба имеет три варианта продолжения карьеры

Российский нападающий Артём Дзюба, недавно покинувший турецкую команду «Адана Демирспор», имеет три варианта продолжения карьеры.
Приоритетный вариант — казанский «Рубин». Запасным вариантом является московское «Торпедо», но вероятность перехода в этот клуб зимой невелика. Также игрок может оказаться в другом турецком клубе.
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И все они в фифе
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И все они в фифе
2. Снимать взрослое кино.
3. Снимать или сниматься во взрослом кино в костюме Дедпула
2. Снимать взрослое кино.
3. Снимать или сниматься во взрослом кино в костюме Дедпула
1. стать "экспертом" на ТВ
2. устроиться аниматором
3. стать туристическим гидом в Турции
1. стать "экспертом" на ТВ
2. устроиться аниматором
3. стать туристическим гидом в Турции
Мы все вздохнём с облегчением)
Мы все вздохнём с облегчением)