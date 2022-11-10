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Дзюба имеет три варианта продолжения карьеры

вчера, 08:53

Российский нападающий Артём Дзюба, недавно покинувший турецкую команду «Адана Демирспор», имеет три варианта продолжения карьеры.

Приоритетный вариант — казанский «Рубин». Запасным вариантом является московское «Торпедо», но вероятность перехода в этот клуб зимой невелика. Также игрок может оказаться в другом турецком клубе.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:55
Хорошо бы в Рубин.
karnager
karnager
вчера в 17:18
Дзюба имеет три варианта продолжения карьеры

И все они в фифе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:33
1. Сниматься во взрослом кино.
2. Снимать взрослое кино.
3. Снимать или сниматься во взрослом кино в костюме Дедпула
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:46, ред.
Он конечно еще может поиграть , но надо умерить свои акульи требования по зарплате.....Скромнее надо быть по своим запрос и соизмеривать все с своей игрой, которая у него сейчас не бещет , да и врядли заблещет
hjlzuf
hjlzuf ответ 55555 Ural (раскрыть)
вчера в 11:38
Это хобби, не основное занятие. Хотя не представляю, каким основным занятием он может заниматься.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:37
Пора уже усмирить своё эго и стать более скромным в плане медийности, тогда, может, еще принесет пользу непоследним клубам
112910415
112910415
вчера в 10:45
надо признать, что работа над мемуарами - лучший вариант
ДСА
ДСА
вчера в 10:29
В Рубин то его возьмут, но потом разочаруются.
Elliada
Elliada
вчера в 10:08
3 варианта карьеры:

1. стать "экспертом" на ТВ
2. устроиться аниматором
3. стать туристическим гидом в Турции
55555 Ural
55555 Ural ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 09:54
Например рукоблудством ))
makkie
makkie
вчера в 09:35
Есть и четвёртый вариант продолжения карьеры - её завершение.
Мы все вздохнём с облегчением)
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:28
Забыли о четвёртом варианте, о самом реальном - закончить футбольную карьеру и заняться чем нибудь другим.
ОПС
ОПС
вчера в 09:24
В Турции он уже никому не нужен. Есть еще вторая лига, там сезона два походит еще.
drug01
drug01
вчера в 09:05
Пожалуй Рубин его клуб
memphis
memphis
вчера в 09:05
Ну или депутатом сразу
протон
протон
вчера в 09:00
Да пора уже сразу в Медиалигу идти, зачем время тратить)
j7bjbunrunzy
j7bjbunrunzy
вчера в 08:56
К другу Лёнчику-пончику двинет бороздить просторы пердива
w4t523rzr6b5
w4t523rzr6b5
вчера в 08:54
Ещё вариант продолжить карьере вэбкам-звезды
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