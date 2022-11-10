ПСЖ снова хочет усилиться. В списке на вход – португалец за 100+ миллионов евро и работящий опорник

1668095514

вчера, 18:51

Еще нужно сохранить Месси.

Продуманные топ-клубы делают заготовки на следующий сезон заранее. Этим решил заняться и «Пари Сен-Жермен», который раньше дальновидностью не отличался. Как влияет на футболистов приход Гальтье, отлично показывает поведение Неймара. Что касается изменений в клубной деятельности – слухи о подписаниях появляются уже сейчас. И речь не о раскрученных топах, как мы привыкли.

Хотят работоспособного опорника

Один из кандидатов на вход для «Пари Сен-Жермен» французский полузащитник «Челси» Нголо Канте.

Об объеме работы без мяча, на который он способен, ходят легенды. Француз сверкнул в «Челси» при Антонио Конте и первое время органично вписывался в систему Маурицио Сарри, но в последствии его влияние на игру команды неуклонно снижалось. Все последние тренеры лондонцев делали акцент на игре с мячом, а Нголо в этом не так хорош, как конкуренты на родной позиции – этот факт перекрывал его талант к разрушению чужих атак, хотя до игрока глубокой ротации хавбек не деградировал.

Аналогичная ситуация наблюдается с приходом Грэма Поттера. На амплуа основного двигателя атак есть Жоржиньо и Ковачич – они с этой задачей справляются на ура. Лофтус-Чик обладает внушительными габаритами, которые позволяют идти в борьбу и разрушение (вот и конкурент Нголо) – но Рубен может больше предложить в финальной трети. А статус сменщика не позволяет использовать арсенал Канте в полной мере.

Между тем ПСЖ как раз нужен, тот, кто бы компенсировал перекос парижан в сторону атакующих действий. Предпосылки к такому движению есть в лице главного тренера – при Гальтье французы быстро перешли на более скромные счета. 2:1, 1:0, 3:1 – это ведь тоже победа, а излишняя активность у чужой штрафной в ущерб обороне дополнительных баллов не дает.

Травма французского полузащитника позволяет отложить эти вопросы, правда, вернуться к ним придется уже зимой. Отдать такой актив задаром – расточительство. При этом срок действия нынешнего контракта Нголо подойдет к концу грядущим летом. Тут либо продление, либо скорая продажа. Первый вариант маловероятен – сообщают, что футболист готов попрощаться с «Челси» после истечения срока соглашения. Для парижан договориться с Канте о переходе на правах свободного агента в межсезонье – только в плюс.

Второй шанс для не реализовавшегося португальца

Речь о Жоау Фелише. В 2019 году он приходил в «Атлетико» после ударного сезона за «Бенфику». Сумма отступных оказалась внушительная – 127,2 миллиона евро. При этом на португальце висел груз ответственности, так как в нем мадридцы видели замену ушедшему в «Барселону» Антуану Гризманну. Да и коллектив ему достался довольно специфический из-за фигуры главного тренера. Первый сезон списали на адаптацию, однако статистика в последующие сезоны не оправдывает вложений.

Возвращение Гризманна в стан «матрасников» уже показывает, что боссы клуба поняли свою ошибку, и ставит под сомнение статус Жоау в команде. По сути, все движется к уходу португальца – ожидания не оправданы, основного форварда вернули, а оставлять футболиста за 100 млн евро лишь для ротации не поддается никакой логике.

На горизонте появился вариант с ПСЖ . Парижане якобы готовы подписать Фелиша на правах аренды, сам форвард на такой вариант согласен. Да и для «Атлетико» в нем нет острой необходимости. Если говорить о выгоде для французского гранда – спортивный директор Луиш Кампуш видит необходимость в увеличении глубины скамейки. У команды есть трио Неймар-Мбаппе-Месси, но их сменщики гораздо менее результативны. Пришедший летом Уго Экитике не может адаптироваться в новом коллективе, а Пабло Сарабия вообще не набрал результативных действий за 11 матчей.

Аренда – логичное предложение для молодого португальца, к состоятельности которого в топ-чемпионатах возникают вопросы.

Закат карьеры Месси

В отношении звездного аргентинца возникает немало теорий. Сейчас на слуху 3 основных. Первая – возвращение в родную «Барселону». Вроде как представители игрока уже успели встретиться с руководством «блауграны» в столице Каталонии. Верить в такое развитие событий не стоит. До этого сообщалось, что для осуществления трансфера из клуба должен уйти Жоан Лапорта. Позднее всплыли другие подробности – функционер заявил, что больше не станет работать над продлением контракта с Лионелем, хотя тот был готов отказаться от 50% зарплаты по новому контракту.

Да и финансовые требования Ла Лиги вряд ли это допустят – Месси ушел как раз потому, что «Барса» в них не вписывалась, а за это время ситуация не изменилась. Да и смысл тогда брать Роберта Левандовского, чтобы потом возвращать Лео на острие? Это лишь приблизит каталонцев к банкротству.

Второй вариант – тихая пенсия в американской МЛС рядом с Бекхэмом. Интерес к аргентинскому нападающему есть у «Интер Майами», которым владеет английский экс-футболист «Реала» и МЮ . История с возможностью перехода тянется не первый год, и последние годы Лео-игрока наверняка пройдут там или в «Барсе».

Но препятствует этому третий инсайд – Месси хочет выиграть с ПСЖ крупный трофей, а для парижан таким может считаться только кубок Лиги чемпионов.

В любом случае уход Лионеля может произойти – на этот случай стоит готовить шорт-лист на подписание.