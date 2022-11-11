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Непомнящий: «Я совершенно ничего не жду от матча с Узбекистаном»

вчера, 16:59
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20.11.2022 в 15:00 Не начался

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Узбекистана и России.

Честно говоря, я совершенно ничего не жду от матча с Узбекистаном. Задача, которую решает наша сборная, заключается в том, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть, как они ощущают себя в новом коллективе. В основном работа с новичками. Тренерам важно, как они воспринимают требования, которые будут предъявляться в сборной. Что касается качества игры, то мне кажется, что это будет на втором плане.

Могут ли возникнуть проблемы с Узбекистаном, если Россия выйдет играть неосновным составом? Мне кажется, что основной состав или нет – это не так важно. Недавно играли в мини-футбол с таджиками. Первый матч проиграли, а второй выиграли. Можно и здесь не выиграть, хотя, конечно, мы по классу превосходим сборную Узбекистана. Про Таджикистан я вообще не говорю.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 17:18
А разве кто-то ждет?
vrnya9q9ky98
vrnya9q9ky98
вчера в 17:05
Очередное катание ваты будет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:05
Будем снова надеяться минимально победить.
Гость
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