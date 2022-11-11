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Корнаухов: «У Головина высокий потенциал. Его сдерживают травмы»

вчера, 12:46

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

У Головина высокий потенциал. Единственное, что его сдерживает и мешает — это количество травм, которые не дают ему играть полноценные сезоны. Как только у него будет возможность отыграть весь сезон, играя без замен, тогда можно будет говорить о том, что «Монако» он перерос.

Если топовые клубы увидят, что Саша может быть лидером на постоянной основе, а не только, когда выходит на поле, можно будет говорить о том, что он способен выйти на новую ступень. Головин — звезда «Монако», лидер команды. Не сомневаюсь, что он может выйти на другой уровень.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:14
С травмами конечно там у него что-то непонятное происходит...
Не припомню чтобы в ЦСКА у Головина, были такие же проблемы
gpsxqs97q8pc
gpsxqs97q8pc
вчера в 14:10
Уж слишком он отдаётся игре!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:00
Как раз из-за травм его потенциал низок.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:01
Ну не все гладко к сожалению, но что ессть то и имеет
Гость
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