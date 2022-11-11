Пименов: «В матче „Динамо“ — ЦСКА всё определит первый гол»

Экс-футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от дерби между «Динамо» и ЦСКА в 17-м туре РПЛ.
У ЦСКА сильное нападение, но у «Динамо» тоже. Тем интереснее такие матчи, мы всегда от них ждём много голов, но часто назло всем результат в итоге 0:0. Обеим командам нужно уже разрядиться, поэтому будут забитые мячи.
Психологически тяжело к этому дерби будут подходить и динамовцы, и «армейцы». Цена ошибки будет велика, и футболисты будут перестраховываться до поры до времени. Потом уже увидим те команды, за которыми привыкли наблюдать.
Да, «Динамо» играет дома и это большой плюс для «бело-голубых», но ЦСКА нужно уже выигрывать, плюс в турнирной таблице они идут выше, это уравновесит шансы в игре. Думаю, что в этом матче определит всё первый гол — кто раньше забьёт, тот и победит.
при этом он может быть и первым ... )
при этом он может быть и первым ... )
В последний месяц :
Динамо 5 игр - 4 победы...
ЦСКА 5 игр - 1 победа...
Мне кажется Динамо нынче даже покуражистей....тем более в своих стенах...где Динамо только за 3 последних домашних матча забило 12 мячей....
В последний месяц :
Динамо 5 игр - 4 победы...
ЦСКА 5 игр - 1 победа...
Мне кажется Динамо нынче даже покуражистей....тем более в своих стенах...где Динамо только за 3 последних домашних матча забило 12 мячей....