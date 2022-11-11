Пименов: «В матче „Динамо“ — ЦСКА всё определит первый гол»

Экс-футболист сборной России поделился ожиданиями от дерби между «Динамо» и ЦСКА в 17-м туре РПЛ .

У ЦСКА сильное нападение, но у «Динамо» тоже. Тем интереснее такие матчи, мы всегда от них ждём много голов, но часто назло всем результат в итоге 0:0. Обеим командам нужно уже разрядиться, поэтому будут забитые мячи.

Психологически тяжело к этому дерби будут подходить и динамовцы, и «армейцы». Цена ошибки будет велика, и футболисты будут перестраховываться до поры до времени. Потом уже увидим те команды, за которыми привыкли наблюдать.