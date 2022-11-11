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Пименов: «В матче „Динамо“ — ЦСКА всё определит первый гол»

вчера, 13:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:30 Не начался

Экс-футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от дерби между «Динамо» и ЦСКА в 17-м туре РПЛ.

У ЦСКА сильное нападение, но у «Динамо» тоже. Тем интереснее такие матчи, мы всегда от них ждём много голов, но часто назло всем результат в итоге 0:0. Обеим командам нужно уже разрядиться, поэтому будут забитые мячи.

Психологически тяжело к этому дерби будут подходить и динамовцы, и «армейцы». Цена ошибки будет велика, и футболисты будут перестраховываться до поры до времени. Потом уже увидим те команды, за которыми привыкли наблюдать.

Да, «Динамо» играет дома и это большой плюс для «бело-голубых», но ЦСКА нужно уже выигрывать, плюс в турнирной таблице они идут выше, это уравновесит шансы в игре. Думаю, что в этом матче определит всё первый гол — кто раньше забьёт, тот и победит.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:42
всё решит, конечно же, последний гол !
при этом он может быть и первым ... )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Немного спорно....
В последний месяц :
Динамо 5 игр - 4 победы...
ЦСКА 5 игр - 1 победа...
Мне кажется Динамо нынче даже покуражистей....тем более в своих стенах...где Динамо только за 3 последних домашних матча забило 12 мячей....
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:00
У Динамо, против ЦСКА, шансов мало.
drug01
drug01
вчера в 14:09
Кто забьёт первый важно но может быть ничья
Nottrow
Nottrow
вчера в 14:02
Динамо нужно выигрывать, все шансы есть.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:33
Есть вероятность, что первого гола не будет и стало быть 0-0.
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