Григорян: «При Йокановиче „Динамо“ не сможет стать вторым в РПЛ»

Российский тренер скептически относится к перспективам «Динамо» под руководством сербского специалиста .

Команда не держит такой высокий темп и такую интенсивность, какая была при Шварце. Быстрые атаки не проходят так стремительно, как при немецком тренере. Команда играет на средних скоростях, но пытается играть в осознанный футбол. С уходом Шварца и приходом Йокановича высокий прессинг, как стилевая особенность, исчез в принципе.

На первых порах «Динамо» серьёзно буксовало в плане атакующих действий, но постепенно мы видим, что они неплохо строят позиционные атаки. «Динамо» — одна из немногих команд, которая стала нам показывать, что они понимают, что делать в позиционной атаке. Это единственный плюс, который я вижу у Йокановича. В целом, он не тот тренер, который может сделать «Динамо» вторым в чемпионате.