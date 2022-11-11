Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Григорян: «При Йокановиче „Динамо“ не сможет стать вторым в РПЛ»

вчера, 10:59

Российский тренер Александр Григорян скептически относится к перспективам «Динамо» под руководством сербского специалиста Славиши Йокановича.

Команда не держит такой высокий темп и такую интенсивность, какая была при Шварце. Быстрые атаки не проходят так стремительно, как при немецком тренере. Команда играет на средних скоростях, но пытается играть в осознанный футбол. С уходом Шварца и приходом Йокановича высокий прессинг, как стилевая особенность, исчез в принципе.

На первых порах «Динамо» серьёзно буксовало в плане атакующих действий, но постепенно мы видим, что они неплохо строят позиционные атаки. «Динамо» — одна из немногих команд, которая стала нам показывать, что они понимают, что делать в позиционной атаке. Это единственный плюс, который я вижу у Йокановича. В целом, он не тот тренер, который может сделать «Динамо» вторым в чемпионате.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Иван Куарежма: «В РПЛ нет слабых команд»
Вчера, 23:05
Д. Билялетдинов: «Надеюсь, „Локомотив“ что-то противопоставит „Спартаку“»
Вчера, 22:52
Нигматуллин: «„Локомотиву“ в последнее время помогают только чудеса»
Вчера, 22:28
Кечинов: «Уверен, „Спартак“ должен победить „Локомотив“»
Вчера, 22:15
Веденеев: «У „Торпедо“ нет никаких шансов против „Зенита“»
Вчера, 21:52
Тихонов считает, что «Ростов» не проиграет «Крыльям Советов»
Вчера, 21:28
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:06
Мне интересно было бы узнать, какие известные события сломали шварца и команду? СВО, уход Воронина? Чушь, глупость! Плевал шварц на события на Украине. Он- карьерист. Он до последнего ждал, чем закончится финал со Спартаком, а когда понял что проиграл- трусливо сбежал. Присутствие Вороны в команде, мне вообще не понятно. До сих пор не понимаю за что он в клубе получал зарплату. Всё значительно проще- команда устала прессинговать и пустой бестолковый план шварца провалился. Если тренер ограниченный человек, если уверовал в своё мнимое величие и не имеет футбольной доктрины- он рано или поздно потерпит неудачу. С таким составом как у ДИНАМО трудно было бороться за чемпионство, но за серебро- обязаны были!!! Поэтому не надо выдумывать несуществующие причины, всё значительно проще... Я уже не говорю про сумашедшую поддержку судей, про левые пенальти и удаления у соперников ДИНАМО!!! Йокановичу, так не помогают!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Могло. Команду и тренера сломали известные события.
Команда Шварца в своем нормальном виде была в первой календарной половине чемпионата и имела все шансы прибавлять.
Правда и конкуренты в тот год подослабли.

А в защиту серба могу сказать что с его составом ни какого прессинга вообще не могло быть кроме глухой защиты, кто в теме знает о проблемах особенно в центральной зоне обороны. Она и сейчас еще есть кстати, как наследсвто от ухода игроков, правда немногоуже подправлена но все равно пока даже не осенняя 2021 года, которая кстати тоже давала сбои в тактике прессинга.

При этом я не аполагет ни Шварца ни Йокановича. Последний вообще пока не ясен, учитывая наследство.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:42, ред.
Это Зенит при Семаке не сможет стать вторым...как ни стараться....

А Динамо может занять любое призовое место...кроме зенитовского...первого..
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 14:40, ред.
Полностью с Вами согласен на все 100%!!!!!!! Даже не знаю, что добавить. Единственное, что хочу сказать, а точнее обратить внимание, на ключевое слово у Григоряна- "стилевой прессинг шварца". Правильно, ничего кроме прессинга шварца не интересовало. Но самое печальное то, что и прессинг, он тоже не понимал. Загнал пацанов настолько, что Йокановичу, пришлось срочно, по ходу сезона держать команду под нагрузками и востанавливать физику, а Фомин, до сих пор ходит сам не свой!!! Говорить о шварце- себя не уважать. Примитивный тренер, циничный человек, футбольный авантюрист. Прийдя в ДИНАМО на всё готовое, он так и не сумел добиться больших результатов, а его тухлая бронза- всего лишь следствие невероятно удачных совпадений и полное отсутствие конкуренции со стороны главных соперников. Не знаю, чем закончится работа Йокановича в ДИНАМО, но в ряде игр, он показал себя толковым, вдумчивым специалистом ,который столкнулся с тяжелейшим наследием предыдущего тренера и сейчас, вынужден героически его преодоливать. Работу Григоряна я помню. Самый обычный, приземленный тренер без футбольной философии и высоких результатов. Тут, как говорится- встретились два одиночества...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:11, ред.
Динамо и при Шварце не смогло стать вторым. И это при том, что в том сезоне явно провалился Спартак, тот же Ростов был гораздо слабее. Так что далеко не факт, что если бы Шварц остался в Динамо, и команда играла в такой же "шварцовский" футбол, они смогли бы быть выше Спартака и Ростова в этом сезоне. А Йокановичу в любом случае нужно время, что бы построить команду, которую он себе представляет, нужен хотя бы полноценный тренировочный сбор, который позволит наиграть то, что хочет тренер. И очень интересно слышать слова Григоряна о том, что единственный плюс Йокановича, то что он научил команду играть в позиционных атаках - может это и единственный плюс, но очень большой и важный.
minai
minai
вчера в 11:34
Григорян столько умных слов наговорил, что его вот-вот в Динамо возьмут тренером, и вот тут то он покажет как надо становиться вторым клубом в чемпионате.
7tv7c3ztke82
7tv7c3ztke82
вчера в 11:21
Гнать давно братушку надо с Динамо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:04
А может и получится,время покажет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 