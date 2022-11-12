Спаллетти высказался о состоянии Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» высказался о состоянии игрока .

Квара не сможет сыграть против «Удинезе». Он по-прежнему чувствует боль при напряжении мышц.

Но есть и другие игроки, которые показали важные для нас качества, хоть, возможно, и не на таком уровне, как Хвича, которого уже многие считают футболистом высокого уровня.