Спаллетти высказался о состоянии Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о состоянии игрока Хвичи Кварацхелии.
Квара не сможет сыграть против «Удинезе». Он по-прежнему чувствует боль при напряжении мышц.
Но есть и другие игроки, которые показали важные для нас качества, хоть, возможно, и не на таком уровне, как Хвича, которого уже многие считают футболистом высокого уровня.
Удачи Наполи, а Хвиче скорейшего возвращения в строй!
Удачи Наполи, а Хвиче скорейшего возвращения в строй!
Играет на топ уровне отрезками, в основном в первые 30 минут, неуютно себя чувствует при интенсивной скоростной игре, очень плох в прессинге. Но прогресс налицо, нужно не читать всякую чушь и работать.
Хвича начал свою европейскую карьеру просто шикарнейше.
И это при том, что ещё несколько месяцев назад в него никто не верил, а сейчас им интересуются лучшие клубы мира.
Играет на топ уровне отрезками, в основном в первые 30 минут, неуютно себя чувствует при интенсивной скоростной игре, очень плох в прессинге. Но прогресс налицо, нужно не читать всякую чушь и работать.
Хвича начал свою европейскую карьеру просто шикарнейше.
И это при том, что ещё несколько месяцев назад в него никто не верил, а сейчас им интересуются лучшие клубы мира.