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Спаллетти высказался о состоянии Кварацхелии

вчера, 08:10

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о состоянии игрока Хвичи Кварацхелии.

Квара не сможет сыграть против «Удинезе». Он по-прежнему чувствует боль при напряжении мышц.

Но есть и другие игроки, которые показали важные для нас качества, хоть, возможно, и не на таком уровне, как Хвича, которого уже многие считают футболистом высокого уровня.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:54
Впереди пауза на ЧМ, есть возможность подлечится и восстановиться. Здоровья Хвиче и ждем возвращения.
bacek15
bacek15
вчера в 10:28
Слишком резкий взял старт Хвича, надо бы притормозить малость.
lotsman
lotsman
вчера в 09:58
Надо поберечь мышцы, может плохо кончиться, если перегрузить их.
adekvat
adekvat
вчера в 09:37
Почему как Российская звезда уезжает в европу терпит там фиаско, а у других получается заиграть?
Вася Василько 1
Вася Василько 1
вчера в 09:14
Квара . Красава
drug01
drug01
вчера в 09:08
Видно для него большие нагрузки в игре
ДСА
ДСА
вчера в 08:57
Одну игру можно и пережить, лишь бы на дольше не затянулось.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:55
Пусть отдыхает,есть кем заменить!
t4ztptwszze6
t4ztptwszze6
вчера в 08:44
Приятно, что Спагетти так ценит Хвичу
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:31
Быстро Хвича завоевал любовь болельщиков на "Диего Армандо Марадона" мгновенно ворвавшись в состав Наполи. Сейчас он действительно один из лидеров клуба и отлично взаимодействует с Осимхеном. В прошлом матче с Эмполи отсутствие Хвичи было заметно, небыло креатива в атаке, и сломили Эмполи во многом благодаря голу с пенальти, а до этого долго не могли взломать оборону.
Удачи Наполи, а Хвиче скорейшего возвращения в строй!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 08:25
тоже самое было в Рубине
протон
протон
вчера в 08:23
Футболисту мирового уровня нужна стабильность на протяжении хотя-бы пары сезонов. Так-же важно отсутствие травм и много других сходящихся факторов.
Играет на топ уровне отрезками, в основном в первые 30 минут, неуютно себя чувствует при интенсивной скоростной игре, очень плох в прессинге. Но прогресс налицо, нужно не читать всякую чушь и работать.
Хвича начал свою европейскую карьеру просто шикарнейше.
И это при том, что ещё несколько месяцев назад в него никто не верил, а сейчас им интересуются лучшие клубы мира.
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