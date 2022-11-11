Камоцци: «Успех Абаскаля обусловлен работой Ваноли в „Спартаке“»

, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе в московском клубе.

Многие забывают о том, что Ваноли в «Спартак» принес особый менталитет – всегда побеждать. Он оставил наследие. Успех Абаскаля обусловлен тем, что Паоло проделал гигантскую работу в клубе. Он многое изменил внутри и вне команды. Не стоит забывать об этом. Сейчас Абаскаль пожинает плоды. Паоло очень страстно горел и переживал за «Спартак». Я видел все это своими глазами.