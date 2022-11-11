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Камоцци: «Успех Абаскаля обусловлен работой Ваноли в „Спартаке“»

вчера, 21:05

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

Многие забывают о том, что Ваноли в «Спартак» принес особый менталитет – всегда побеждать. Он оставил наследие. Успех Абаскаля обусловлен тем, что Паоло проделал гигантскую работу в клубе. Он многое изменил внутри и вне команды. Не стоит забывать об этом. Сейчас Абаскаль пожинает плоды. Паоло очень страстно горел и переживал за «Спартак». Я видел все это своими глазами.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:03, ред.
Ему то Абаскаль чего сделал ??
Зачем так троллить парня...и обзывать "плодыванолипожинальщиком" ???
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 22:48
там состав процентов на 50 сменился,стиль и тактика,какой багаж,от витории запомнил только попытки навзять игру в 2 центра(с рассказовым) в итоге нифига и обратно в 3 центра,у абаскаля абсолютно всё иначе
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:58
О бывших тренерах-неудачниках это всегда про багаж, мандраж и саботаж)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:10
Как это всё старо как мир, что якобы без багажа предыдущего тренера у нынешнего ни чего бы не вышло!
Гость
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