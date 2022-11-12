Моуриньо может вернуться в «Реал»

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вчера, 08:54

Главный тренер «Ромы» может вернуться в «Реал».

Президент «сливочных» рассматривает вариант с приглашением португальского специалиста, нынешний наставник мадридского клуба Карло Анчелотти по окончании срока соглашения со «сливочными» завершит тренерскую карьеру. Договор Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года.

На данный момент «Рома» идет на 7-м месте в Серии А (26 очков). Контракт Моуриньо с римлянами истекает в 2024 году.