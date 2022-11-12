Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может вернуться в «Реал».
Президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает вариант с приглашением португальского специалиста, нынешний наставник мадридского клуба Карло Анчелотти по окончании срока соглашения со «сливочными» завершит тренерскую карьеру. Договор Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года.
На данный момент «Рома» идет на 7-м месте в Серии А (26 очков). Контракт Моуриньо с римлянами истекает в 2024 году.
Пусть второй раз Маура приглашают, когда у него в составе играли два обладателя ЗМ ничего в ЛЧ не добился. Вот у него был самый дорогой состав не только по деньгам, но и по качеству игроков.
Пусть второй раз Маура приглашают, когда у него в составе играли два обладателя ЗМ ничего в ЛЧ не добился. Вот у него был самый дорогой состав не только по деньгам, но и по качеству игроков.
Кто там ещё? Симеоне нет. Может Семак?! Лучший тренер РПЛ, созрел для топ клуба вроде Реал!
Кто там ещё? Симеоне нет. Может Семак?! Лучший тренер РПЛ, созрел для топ клуба вроде Реал!
нет необходимости, нет и смысла !
нет необходимости, нет и смысла !