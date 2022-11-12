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Моуриньо может вернуться в «Реал»

вчера, 08:54

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может вернуться в «Реал».

Президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает вариант с приглашением португальского специалиста, нынешний наставник мадридского клуба Карло Анчелотти по окончании срока соглашения со «сливочными» завершит тренерскую карьеру. Договор Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года.

На данный момент «Рома» идет на 7-м месте в Серии А (26 очков). Контракт Моуриньо с римлянами истекает в 2024 году.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 11:22
Давно всем всё доказал!
Пусть второй раз Маура приглашают, когда у него в составе играли два обладателя ЗМ ничего в ЛЧ не добился. Вот у него был самый дорогой состав не только по деньгам, но и по качеству игроков.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:18
Пеп ещё ничего не доказал, учитывая тот факт, что у него самый дорогой состав.
Hamman
Hamman
вчера в 16:51
И Моуриньо и Зидан и Бенитес и Солари и Лопетеги! Да кто угодно может вернуться...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:28
Лучший тренер мира - Гвардиола, не пойдёт в Мадрид, остаётся обращаться к старикам. Но можно пригласить Клоппа, тоже хороший вариант. Артета подаёт большие надежды в Арсенале, да и не покинет он АПЛ, возможно в будущем займёт место Пепа в МС, согласно слухам.
Кто там ещё? Симеоне нет. Может Семак?! Лучший тренер РПЛ, созрел для топ клуба вроде Реал!
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:24
Не удивлюсь, если прощание с Анчелотти затянется еще на сезон другой. Сомневаюсь, что Моуриньо придет в следующем году, да и вообще, что придет в Реал.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:22
Если - правда, кирдык Реалу.
dok66
dok66
вчера в 11:22
То , что Реал уже думает о новом гл.тренере - это понятно . Но за 1.5 года еще столько воды утечет . Маур уже не тот , да и не его эта стихия как Реал .
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:45
Ну только в Реале Маура не было ....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:54
Эти слухи распускает сам Моуриньо.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:48
Нужен третий заход в Челси для начала 😁
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:46
Оставьте пожалуйста ваши фантазии при себе, товарищ инсайдер.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:42
И зачем он там нужен,у Реала и так все хорошо.
galem72
galem72
вчера в 09:26
Слабо верится в подобный вброс, но перес — откровенный самодур, а парток — жадный нарцисс. Поэтому полностью эту дичь исключать нельзя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:09
Моуриньо может вернуться..., да кто угодно может. Весь вопрос, а кто реально сможет тянуть РМ как Анчелотти ?
SonicStar
SonicStar
вчера в 09:08
А ведь Анчелотти в свое время обещал, что однажды возглавит Рому...лжец )
112910415
112910415
вчера в 08:57
ну-ну ...
нет необходимости, нет и смысла !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:56
Былоб не плохо,хотелось бы снова на это глянуть
78w7qzaeu2jc
78w7qzaeu2jc
вчера в 08:54
Какие жирные утки по осени летают!
Гость
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