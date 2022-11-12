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Талалаев: «„Зенит“ во втором тайме включил пятую скорость»

вчера, 20:13
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Зенит» во втором тайме включил пятую скорость, а мы присели с четвертой на третью и дальше не смогли. Заменами команда усилила свою игру, разнообразила, активизировав фланги. Мы же немножко погадали на кофейной гуще, сделали определенные изменения, но, к сожалению, не смогли.

Вопрос не в скоростях, а в том, сколько могут игроки «Торпедо». Они борются, но нам впереди не хватает мастерства. Надо проколоть, и тогда пойдет. Я это знаю как нападающий. Самое обидное, что команда не может забить мяч в шести матчах РПЛ. В отпуск уходим с этим настроением.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:08
Жаль Талалаева. Тренер толковый, но попал в безнадёжную команду. Впрочем, есть зимняя пауза. Может разберётся и наведёт порядок в команде, ведь сам был хорошим нападающим, неужели не научит забивать этих бездарей!
lotsman
lotsman
вчера в 20:39
Зенит, во втором тайме решил, хватит дурочка валять, пора выигрывать.
pomor45
pomor45 ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 20:22
Оптимист верит, что всё будет в порядке. Пессимист опасается, что так оно и будет.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Вы могли еще в октябре отправить 2 худи и одну футболку, вместо этого шестеро получили худи вместо футболок, потому что их не было, а я должен был ждать
1.5 + месяц, чтобы узнать что логотипов не будет. "Не переживайте, всё будет в порядке".
Гость
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