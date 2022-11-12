Талалаев: «„Зенит“ во втором тайме включил пятую скорость»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.
«Зенит» во втором тайме включил пятую скорость, а мы присели с четвертой на третью и дальше не смогли. Заменами команда усилила свою игру, разнообразила, активизировав фланги. Мы же немножко погадали на кофейной гуще, сделали определенные изменения, но, к сожалению, не смогли.
Вопрос не в скоростях, а в том, сколько могут игроки «Торпедо». Они борются, но нам впереди не хватает мастерства. Надо проколоть, и тогда пойдет. Я это знаю как нападающий. Самое обидное, что команда не может забить мяч в шести матчах РПЛ. В отпуск уходим с этим настроением.
1.5 + месяц, чтобы узнать что логотипов не будет. "Не переживайте, всё будет в порядке".
1.5 + месяц, чтобы узнать что логотипов не будет. "Не переживайте, всё будет в порядке".