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Чистяков: «Руководству „Зенита“ не надо извиняться передо мной»

вчера, 19:16

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об отстранении от первой команды после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

Было приятно видеть поддержку ребят. Первый поддержал Миша Кержаков в соцсетях, дальше ребята подхватили.

Руководство извинялось? Да не надо извиняться, все мы люди, все ошибаются. Всё нормально.

Не скажу, что удивился. Если у кого-то из нас это случилось, любой бы поддержал. Хочу сказать огромное спасибо команде и болельщикам — очень ценю это.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:13
Слил матч и еще о каких-то извинениях размышляет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:11
Чистяков ошибся...
Медведев погорячился...
Орлов извинился...
Семак разговорился...

Всё...проехали...и забыли...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:58, ред.
Никто бы из нас не обратил внимания на наказание Чистякова ( с кем не бывает, не он первый, не он последний), если бы оно последовало в цивилизованной форме: тихо, спокойно, без широкой огласки в прессе. Но вспомним, что первым в агрессивной форме, во гневе за проигрыш разразился унижающими игрока комментариями Медведев. Потом последовали оскорбления со стороны адепта команды Орлова, который прямо обвинил Дмитрия в сдаче игры. Затем гл.тренер немного сгладил всю ситуацию, но было понятно, что сделал он это после окрика главы "Газпрома".
И что в этом случае должен думать "нормальный" болельщик, т.е. мы с вами?... То, что Чистяков высказался так, как высказался, это вполне объяснимо с чисто подневольной позиции футболиста.
pomor45
pomor45
вчера в 19:27
Обыватель явно огорчён. Только собрался посмаковать очередной скандал и на тебе - мировая.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:25
Если конфликт исчерпан то зто хорошо. но всё равно чувствуется недоговорённость!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:21
До сих пор не получил призы, еще сейчас только узнаю что не будут с логотипом. А говорили что сентябрьские призы будут с лототипами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:17
Я знал, что всё устаканится...
Гость
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