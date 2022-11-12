Чистяков: «Руководству „Зенита“ не надо извиняться передо мной»

Защитник «Зенита» высказался об отстранении от первой команды после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

Было приятно видеть поддержку ребят. Первый поддержал Миша Кержаков в соцсетях, дальше ребята подхватили.

Руководство извинялось? Да не надо извиняться, все мы люди, все ошибаются. Всё нормально.

Не скажу, что удивился. Если у кого-то из нас это случилось, любой бы поддержал. Хочу сказать огромное спасибо команде и болельщикам — очень ценю это.