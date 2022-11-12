Чистяков: «Руководству „Зенита“ не надо извиняться передо мной»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об отстранении от первой команды после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата».
Было приятно видеть поддержку ребят. Первый поддержал Миша Кержаков в соцсетях, дальше ребята подхватили.
Руководство извинялось? Да не надо извиняться, все мы люди, все ошибаются. Всё нормально.
Не скажу, что удивился. Если у кого-то из нас это случилось, любой бы поддержал. Хочу сказать огромное спасибо команде и болельщикам — очень ценю это.
И что в этом случае должен думать "нормальный" болельщик, т.е. мы с вами?... То, что Чистяков высказался так, как высказался, это вполне объяснимо с чисто подневольной позиции футболиста.
И что в этом случае должен думать "нормальный" болельщик, т.е. мы с вами?... То, что Чистяков высказался так, как высказался, это вполне объяснимо с чисто подневольной позиции футболиста.