Бышовец оценил работу Галактионова в «Пари НН»

Экс-наставник сборной России оценил работу тренера в «Пари НН».

Галактионов хорошо себя проявил в молодежной сборной, правда, не добился результата. Но качество молодежной национальной команды и на сегодняшний день оставляет хорошее впечатление. Работа Михаила Михайловича в Нижнем Новгороде оставила такое впечатление: его команда могла быть лучше по качеству.