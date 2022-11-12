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Бышовец оценил работу Галактионова в «Пари НН»

вчера, 16:09

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец оценил работу тренера Михаила Галактионова в «Пари НН».

Галактионов хорошо себя проявил в молодежной сборной, правда, не добился результата. Но качество молодежной национальной команды и на сегодняшний день оставляет хорошее впечатление. Работа Михаила Михайловича в Нижнем Новгороде оставила такое впечатление: его команда могла быть лучше по качеству.

Конечно, лучше было бы судить по конечному результату в конце сезона, а не только после первой части чемпионата. В какой-то степени результат Галактионова – это результат того, что оставил ему Кержаков: хороший состав, проделал огромную работу и выполнил тяжелую задачу на сезон — остаться в РПЛ. Галактионов пришел не на пустое место.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:13
Значит тренер не решил всех задач
YVG
YVG
вчера в 16:13
Локомотив ему не по зубам.
Гость
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